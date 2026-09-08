Altın daha da düşecek mi? Bugün 1 gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar kaç TL?
Altın daha da düşecek mi? Bugün 1 gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar kaç TL?
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Altın fiyatları, ABD dolarındaki değer kaybı ve Ortadoğu'daki jeopolitik gerilimlerden destek alarak yükselişe geçti. Uzmanlar, istihdam verileri sonrası düşüş yaşayan değerli metal için ABD'den gelecek enflasyon rakamlarının kritik önem taşıdığını vurguluyor. Peki, altın fiyatları daha da düşecek mi? Bugün 1 gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...