Altın daha da düşecek mi? Bugün 1 gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar kaç TL?

Altın fiyatları, ABD dolarındaki değer kaybı ve Ortadoğu'daki jeopolitik gerilimlerden destek alarak yükselişe geçti. Uzmanlar, istihdam verileri sonrası düşüş yaşayan değerli metal için ABD'den gelecek enflasyon rakamlarının kritik önem taşıdığını vurguluyor. Peki, altın fiyatları daha da düşecek mi? Bugün 1 gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...

1 7 Altın fiyatları, ABD dolarındaki değer kaybı ve Ortadoğu'daki jeopolitik gerilimlerden destek alarak yükselişe geçti. Uzmanlar, istihdam verileri sonrası düşüş yaşayan değerli metal için ABD'den gelecek enflasyon rakamlarının kritik önem taşıdığını vurguluyor. Peki, altın fiyatları daha da düşecek mi? Bugün 1 gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar kaç TL? İşte güncel altın fiyatları... 2 7 ABD dolarında yaşanan değer kaybı ve Ortadoğu'da tırmanan jeopolitik gerilimler, altın fiyatlarına destek verdi. Salı gününe yükselişle başlayan spot altın, yüzde 0,6 değer kazanarak 4.429,89 dolar seviyesine ulaştı. Gram altın da yüzde 0,7 yükselişle 6910 TL seviyesine çıktı. 3 7 Altın daha da düşecek mi? 4 7 Güncel altın fiyatları... 5 7 DOLAR DÜŞÜŞTE, PİYASA YÖN ARAYIŞINDA ABD dolar endeksinin yüzde 0,4 oranında gerilemesi, altını diğer para birimlerine sahip yatırımcılar için daha cazip hale getirdi. Ancak uzmanlar piyasadaki kararsızlığa dikkat çekiyor. İstihdam verilerinin ardından son iki seansta düşüş kaydeden kıymetli metal için kritik viraj ABD’den gelecek enflasyon rakamları olacak. 6 7 Perşembe günü açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve cuma günü duyurulacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Merkez Bankasının (Fed) izleyeceği patikaya ışık tutacak. Piyasalar, Fed’in önümüzdeki hafta faiz artırma ihtimalini fiyatlıyor. 7 7 ORTADOĞU’DA TIRMANAN SAVAŞ RİSKİ GÜVENLİ LİMAN TALEBİNİ ARTIRIYOR Fiyatlamalarda jeopolitik riskler de etkili olmaya devam ediyor. İran’ın ABD’yi "ekonomik savaş" ile tehdit etmesi ve ABD savaş gemilerine füze fırlatıldığını açıklaması, bölgedeki sıcak çatışma endişelerini yeniden alevlendirerek altının güvenli liman talebini canlı tutuyor.



