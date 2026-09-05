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Burdur'dan yürekleri yakan haber: Düğünün hazırlığı yapan genç feci şekilde can verdi!

Burdur'da evine dönerken park halindeki TIR'ın dorsesine çarpması sonucu ağır yaralanan İsmail Arpag (26), düğün günü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Burdur'dan yürekleri yakan haber: Düğünün hazırlığı yapan genç feci şekilde can verdi!
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Burdur'dan yürekleri yakan haber: Düğünün hazırlığı yapan genç feci şekilde can verdi!

Burdur'da evine dönerken park halindeki TIR'ın dorsesine çarpması sonucu ağır yaralanan İsmail Arpag (26), düğün günü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Aydınlıkevler Mahallesi Kurtdereli Sokak üzerinde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, İsmail Arpag idaresindeki 15 AEN 793 plakalı motosiklet, sokak üzerinde park halinde bulunan 15 ADT 891 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı.

Burdur'dan yürekleri yakan haber: Düğünün hazırlığı yapan genç feci şekilde can verdi!

Çevredekilerin kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Burdur'dan yürekleri yakan haber: Düğünün hazırlığı yapan genç feci şekilde can verdi!

AĞIR YARALI GENÇ KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı Arpag, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Arpag hayatını kaybetti.

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