Üsküdar Belediye Başkanvekili seçimi neden ertelendi?

Bugün yapılması planlanan Üsküdar Belediye Başkanvekili seçimi için erteleme kararı alındı...

Üsküdar Belediye Başkanvekili seçimi, salt çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle 8 Eylül Salı saat 09:00'a ertelendi.

İki meclis üyesinin gözaltında olduğu Üsküdar'da CHP ve Yeni Parti birlikte hareket etme kararı almıştı.

Üsküdar belediyesi meclisi kararı:

Üsküdar Belediyesi meclisinde gerçekleştirilen başkan vekili seçimi, toplantıda aranan salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle tamamlanamadı. Bu durum üzerine meclis oylamayı bugün için sonlandırdı.

Ertelenen oylamanın tarihi ve planı:

Meclis, kararın kesinleşmemesi nedeniyle oylamayı yeniden düzenlemek üzere 8 Eylül tarihine erteledi. Gündemdeki ilgili madde, belirtilen tarihte tekrar ele alınacak ve yeni oturumda oylama yapılacak.

Sonucun etkileri ve gelecek adımlar:

8 Eylül'deki oturum öncesinde meclis içi görüşmelerin ve siyasi değerlendirmelerin artması bekleniyor. Oylamanın nasıl sonuçlanacağı, meclis üyeleri arasındaki mutabakata ve siyasi dengelere bağlı olacak.

Belediye yönetimi ve meclis kararlarıyla ilgili resmi duyurular, sürecin ilerleyişine bağlı olarak ilan edilecek; başkan vekilliği seçiminin kesinleşmesi oylama sonuçlarına bağlıdır.

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