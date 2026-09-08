Van emniyeti harekete geçti: Kara Haydar gözaltına alındı

Sosyal medyada "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan; Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve kurumlarını aşağılama suçundan gece 03.00'da evinde gözaltına alındı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında, sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımla bağlantılı olarak Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve kurumlarını aşağılama suçu kapsamında soruşturma başlattı.

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda, 25 farklı olaya karıştığı tespit edilen şüpheli, Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gece saat 03.00 sıralarında Muradiye'deki ikametinde gözaltına alındı.

NİŞAN GÖRÜNTÜLERİ SONRASI MALİ SORUŞTURMA DA BAŞLATILDI

Öte yandan Tançalan hakkında, sosyal medyaya yansıyan görüntüleri ile nişanda takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınlara ilişkin olarak da inceleme başlatıldı.

Adli makamlar, söz konusu mal varlığı unsurlarının kaynağının araştırılması için MASAK'tan inceleme talebinde bulundu.

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Mehmet Fatih Tançalan, Emniyet'teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilecek.

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