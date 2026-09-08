GSB yurt başvuru sonuçları açıklandı!
Gençlik ve Spor Bakanlığı son dakika... (GSB) Osman Aşkın Bak, GSB yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
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GSB yurt başvuru sonuçları açıklandı!
Gençlik ve Spor Bakanlığı son dakika... (GSB) Osman Aşkın Bak, GSB yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Osman Aşkın Bak, GSB yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB yurt başvuru sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. Bakan Bak, "Öğrenci yurtlarına ilk yerleştirmede yüzde 90 ile rekor kırdık" açıklamasında bulundu.
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