  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. GSB yurt başvuru sonuçları açıklandı!

GSB yurt başvuru sonuçları açıklandı!

Gençlik ve Spor Bakanlığı son dakika... (GSB) Osman Aşkın Bak, GSB yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

GSB yurt başvuru sonuçları açıklandı!
Yayınlanma:

GSB yurt başvuru sonuçları açıklandı!

Gençlik ve Spor Bakanlığı son dakika... (GSB) Osman Aşkın Bak, GSB yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Osman Aşkın Bak, GSB yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

GSB yurt başvuru sonuçları açıklandı!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB yurt başvuru sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. Bakan Bak, "Öğrenci yurtlarına ilk yerleştirmede yüzde 90 ile rekor kırdık" açıklamasında bulundu.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın Haluk Levent çıkışı: Bu bir görgüsüzlüktür, İslam'a göre de caiz değil!Cübbeli Ahmet Hoca'nın Haluk Levent çıkışı: Bu bir görgüsüzlüktür, İslam'a göre de caiz değil!

Altın daha da düşecek mi? Bugün 1 gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar kaç TL?Altın daha da düşecek mi? Bugün 1 gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar kaç TL?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beklenen gün: Devler Ligi bu akşam başlıyor!UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beklenen gün: Devler Ligi bu akşam başlıyor!

Kaynak:AA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Mansur Yavaş, CHP'nin 103'üncü kuruluş yıl dönümüne katılacak mı? İşte dikkat çeken karar!
Mansur Yavaş, CHP'nin 103'üncü kuruluş yıl dönümüne katılacak mı? İşte dikkat çeken karar!
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi tamamlandı: Kazanan AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin oldu!
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi tamamlandı: Kazanan AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin oldu!
Atlas Çağlayan davasında karar çıktı: Sanığa 18 yıl 10 ay hapis cezası!
Atlas Çağlayan davasında karar çıktı: Sanığa 18 yıl 10 ay hapis cezası!
Cübbeli Ahmet Hoca'nın Haluk Levent çıkışı: Bu bir görgüsüzlüktür, İslam'a göre de caiz değil!
Cübbeli Ahmet Hoca'nın Haluk Levent çıkışı: Bu bir görgüsüzlüktür, İslam'a göre de caiz değil!
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi, ilk tur sonuçları açıklandı!
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi, ilk tur sonuçları açıklandı!
Van emniyeti harekete geçti: Kara Haydar gözaltına alındı
Van emniyeti harekete geçti: Kara Haydar gözaltına alındı
Bakan Gürlek'ten son dakika: 4 soruşturmada 137 şüpheli hakkında işlem başlatıldı
Bakan Gürlek'ten son dakika: 4 soruşturmada 137 şüpheli hakkında işlem başlatıldı