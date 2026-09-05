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İstanbul'da bu yollar bugün trafiğe kapalı: İşte alternatif yollar...

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak. Kapatılacak yollar için güzergahlar açıklandı.

İstanbul'da bu yollar bugün trafiğe kapalı: İşte alternatif yollar...
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İstanbul'da bu yollar bugün trafiğe kapalı: İşte alternatif yollar...

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak. Kapatılacak yollar için güzergahlar açıklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, Üsküdar'da kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınacak tedbirler kapsamında yarın kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

İstanbul'da bu yollar bugün trafiğe kapalı: İşte alternatif yollar...

ALTERNATİF YOLLAR AÇIKLANDI

Bu kapsamda, saat 07.00'den etkinlik bitimine kadar Hayrettin Çavuş Sokak ve Hatmi Sokak ile Evliya Hoca Sokak arasında kalan Çavuşdere Caddesi trafiğe kapalı olacak.

İstanbul'da bu yollar bugün trafiğe kapalı: İşte alternatif yollar...

Alternatif güzergah olarak Dr. Fahri Atabey ve Selami Ali Efendi caddeleri ile Evliya Hoca ve Hatmi sokaklar kullanılabilecek.

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Kaynak:AA

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