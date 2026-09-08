Bakan Gürlek'ten son dakika: 4 soruşturmada 137 şüpheli hakkında işlem başlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Yasa dışı bahisten uluslararası uyuşturucu ticaretine kadar farklı suç alanlarında faaliyet gösteren organize yapılara yönelik dört ayrı soruşturma kapsamında toplam 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır." açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek; Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda organize suç örgütlerine yönelik dev operasyonlar gerçekleştirildiğini duyurdu. Nitelikli dolandırıcılık, kara para aklama, yasa dışı bahis ve uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik 4 ayrı soruşturma kapsamında toplam 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

GAZİANTEP'TE 122 MİLYAR LİRALIK PARA TRAFİĞİ

Soruşturmanın Gaziantep ayağında, yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen dövizleri kişi ve şirketler üzerinden usulsüz şekilde tekrar yurt dışına kaçıran şebeke çökertildi. 2021-2026 yılları arasında hesaplarında 122 milyar TL’yi aşan şüpheli para hareketliliği tespit edilen 33 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturmanın kaçakçılık, kara para aklama, resmi belgede sahtecilik ve vergi suçları kapsamında sürdürüldüğü bildirildi.

İZMİR'DE BELÇİKA BAĞLANTILI ÇETENİN 1 MİLYARLIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

İzmir merkezli yürütülen operasyonda ise Belçika bağlantılı olarak uluslararası ölçekte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen organize suç örgütüne mensup 38 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1 milyar TL değerindeki devasa mal varlığına el konuldu. El konulan varlıklar arasında şunlar yer aldı:87 adet taşınmaz18 adet lüks araç4 adet özel tekne14 şirkete ait ortaklık payları ile çok sayıda banka hesabı

Haberin Devamı

İSTANBUL'DA BAHİS AĞI, ANTALYA'DA ÇEK DOLANDIRICILIĞI

İstanbul'da vatandaşları yasa dışı bahis ağlarına çekerek haksız kazanç sağlayan ve sitelere entegre özel ödeme panelleri kullandığı belirlenen örgüte yönelik 58 şüpheli yakalandı. Aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.Antalya'da ise önce piyasada güven kazanıp ardından esnaftan vadeli çeklerle aldıkları milyonlarca lira değerindeki malları çeklerin vadesi gelmeden ucuz fiyata elden çıkaran dolandırıcılık şebekesine darbe vuruldu; 8 şüpheli gözaltına alındı.

"SUÇUN KAZANCA DÖNÜŞMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Operasyonlara ilişkin detayları paylaşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, devletin suç örgütlerinin finansal kaynaklarını da yakından takip ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:"Vatandaşlarımızın huzurunu, emeğini ve alın terini hedef alan hiçbir suç yapılanmasına göz yummuyoruz. Suç örgütlerinin yalnızca üyelerini değil; suçtan elde ettikleri gelirleri, kullandıkları şirketleri ve mal varlıklarını da yakından takip ediyoruz. Suçun kazanca dönüşmesine ve haksız kazancın ekonomik sisteme sokulmasına müsaade etmeyeceğiz."

Burdur'dan yürekleri yakan haber: Düğünün hazırlığı yapan genç feci şekilde can verdi!

İstanbul'da bu yollar bugün trafiğe kapalı: İşte alternatif yollar...

Üsküdar Belediye Başkanvekili seçimi neden ertelendi?