Alihan Kuriş soruşturmasında gönemli gelişme: İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı!

Son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı çıkarılmasının ardından firar ettiği belirlenen İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş'e yönelik suç örgütü soruşturması kapsamında İrfan Yılmaz hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Yılmaz, "suç örgütüne üye olma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla firar etti ve hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturmada şüpheli İrfan Yılmaz hakkında gözaltı, Yılmaz adına kayıtlı 5 şirket hakkında da el koyma kararı verilmişti. Yılmaz hakkında önemli bir gelişme daha yaşandı.

ŞİRKETLERİNE EL KONULMUŞTU

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Başsavcılıkça yürütülen soruşturmada MASAK tarafından yapılan incelemeler üzerine şüpheli İrfan Yılmaz adına kayıtlı şirketler üzerinden şüpheli işlemler gerçekleştirildiği tespit edildi.

Haberin Devamı

Tespitler üzerine 5 şirket hakkında el koyma kararı alınırken, şüpheli Yılmaz hakkında da "suç örgütüne üye olma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından gözaltı kararı verildi.

YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında “suç örgütüne üye olma”, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından hakkında gözaltı kararı verilen İrfan Yılmaz’ın firar ettiği ve hakkında yakalama kararı çıkartıldığı öğrenildi.

* Yılmaz Kimya İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

* Yılkim Kimya Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

* Erimer Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

* Mie Girişimcilik ve Makine Anonim Şirketi

* Astra Polimer Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi üzerinden gerçekleştirilen işlemler tespit edildi.

Söz konusu işlemlerin MASAK tarafından şüpheli nitelikte olduğunun belirlenmesi üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 5 şirket hakkında el koyma kararı verildi.

Ankara'dan son dakika... 21 şüpheliye eş zamanlı uyuşturucu ve fuhuş operasyonu!

Milyoner’de yarışmacı bilemediği o soruya, Bakan Göktaş'tan yanıt gecikmedi

Bakan Şimşek'in acı günü: Spor salonunda çıkan yangında: 2 ölü, 10 yaralı!