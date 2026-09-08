Cübbeli Ahmet Hoca'nın Haluk Levent çıkışı: Bu bir görgüsüzlüktür, İslam'a göre de caiz değil!

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, günlük hayatta sıkça kullanılan görüntülü arama özelliğiyle ilgili dikkat çeken bir çıkış yaptı.

Bir kişiyi önceden izin almadan görüntülü aramanın doğru olmadığını söyleyen Ünlü, "Bunu çok yapıyorlar. Maalesef bu bir görgüsüzlüktür. İslam'a göre de caiz değildir." ifadelerini kullandı. Ayrıca Ünlü, Haluk Levent ile arasında geçen bir görüşmeyi de anlattı.

Milyonlarca kişi tarafından kullanılan görüntülü arama özelliği Cübbeli Ahmet'in açıklamasıyla farklı bir tartışmanın konusu oldu. Ünlü, görüntülü arama yapmadan önce karşı taraftan izin alınması gerektiğini savundu.

"BİRDEN GÖRÜNTÜLÜ ARANMAZ"

Cübbeli Ahmet, bir kişinin görüntülü aranması sırasında karşı tarafın içinde bulunduğu şartların dikkate alınması gerektiğini belirtti. Ünlü, doğrudan görüntülü aramak yerine önce mesaj gönderilmesini veya normal telefon görüşmesiyle izin istenmesini gerektiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Kimse birden görüntülü aranmaz. Bir insana önce 'Görüntülü arayabilir miyim?' diye mesaj atılır veya telefon açılır. Adamın durumu ona göre müsait olmayabilir."

"MAALESEF BU BİR GÖRGÜSÜZLÜKTÜR

"CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın konuğu olan Cübbeli Ahmet, söz konusu davranışı "görgüsüzlük" olarak nitelendirdi. Ünlü, "Bunu çok yapıyorlar, maalesef bu bir görgüsüzlüktür. İslam'a göre de caiz değildir. Görgüsüzlüktür yani. Böyle şeyler oluyor yani bazen." dedi.

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HALUK LEVENT ARAMIŞ

Öte yandan Cübbeli Ahmet, Haluk Levent ile arasında geçen bir anısını da anlattı. Levent'in bir kişinin yanındayken kendisini görüntülü aradığını belirten Ünlü, Levent'in "Hocam nasılsın?" dediğini söyledi. Ayrıca Ünlü, Levent ile arasında bu görüşme dışında bir samimiyet bulunmadığını belirtti.

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