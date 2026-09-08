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Okullardaki kantinlerde fiyatlar güncellendi!

Son dakika haberi... Öğrenciler okula dönmeye hazırlanırken, okul kantinlerindeki yeni dönem fiyat tarifesi de belli oldu. İşte güncel liste...

Okullardaki kantinlerde fiyatlar güncellendi!
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Son dakika... Okullardaki kantinlerde fiyatlar güncellendi!

Öğrenciler okula dönmeye hazırlanırken, okul kantinlerindeki yeni dönem fiyat tarifesi de belli oldu. İstanbul Kantinciler Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu, genel toplamda yüzde 6,8’lik cüzi bir artışa gittiklerini belirtti.
Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, okul kantinlerinde uygulanacak tavan fiyat tarifesi belli oldu. İstanbul’da yeni dönemle birlikte kantinlerde satılacak ürünlerin fiyatları da netleşti. İstanbul Kantinciler Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu, genel toplamda yüzde 6,8’lik cüzi bir artışa gittiklerini duyurdu.

Son dakika... Okullardaki kantinlerde fiyatlar güncellendi!

TOST-AYRAN 130 LİRA

Okul kantinlerinde bir tost, bir ayran 130 liraya satılacak. Kantinlerde tost, geçen yıl 90 liradan satılıyordu.

TAVUK DÖNER 145 LİRA

Bu yıl simit 30 lira, açma ve poğaça 35 lira olacak. Tavuk dönerin fiyatı ise 145 lira olarak belirlendi. Yarım litre suyun fiyatı 15, çay fiyatı ise 25 lira olacak.

TABLDOT YEMEĞİN FİYATI BELLİ OLDU

Okullardaki tabldot yemek fiyatları da belli oldu. Üç çeşit yemeğin fiyatı 245, dört çeşit yemeğin fiyatı ise 285 lira olarak belirlendi.

"BU YIL CÜZZİ BİR ZAM YAPTIK"

İstanbul Kantinciler Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu, bu yıl cüzzi bir zam yaptıklarını söyledi. Kantinciler olarak enflasyonla mücadele başlattıklarını söyleyen Osmanoğlu, genel toplamda yüzde 6,8 oranında zam yaptıklarını söyledi.

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