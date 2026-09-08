UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beklenen gün: Devler Ligi bu akşam başlıyor!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026/2027 sezonunun lig aşaması bu akşam oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. 36 takımın mücadele edeceği Devler Ligi'nde Türkiye'yi Galatasaray ve Fenerbahçe temsil edecek. Sarı-kırmızılılar 9 Eylül'de Sporting CP deplasmanına çıkarken, Fenerbahçe 10 Eylül'de Roma'yı konuk edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beklenen gün: Devler Ligi bu akşam başlıyor!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026/2027 sezonunun lig aşaması bu akşam oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. 36 takımın mücadele edeceği Devler Ligi'nde Türkiye'yi Galatasaray ve Fenerbahçe temsil edecek. Sarı-kırmızılılar 9 Eylül'de Sporting CP deplasmanına çıkarken, Fenerbahçe 10 Eylül'de Roma'yı konuk edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beklenen gün geldi. 2026/2027 sezonunun lig aşaması bu akşam oynanacak 6 karşılaşmayla başlayacak.36 takımın yer aldığı organizasyonda Türkiye adına Galatasaray ve Fenerbahçe mücadele edecek. Lig aşamasında her takım, 4'ü iç sahada ve 4'ü deplasmanda olmak üzere toplam 8 farklı rakiple karşılaşacak.
DEVLER LİGİ BU AKŞAM BAŞLIYOR
Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında perde bu akşam açılacak. Günün ilk karşılaşmaları TSİ 19.45'te başlayacak. Saat 22.00'de ise Avrupa futbolunun devleri sahne alacak. Borussia Dortmund-Villarreal ve Porto-Manchester City maçlarının yanı sıra gecenin öne çıkan karşılaşmasında Real Madrid ile Inter karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY 9 EYLÜL'DE SPORTING DEPLASMANINDA
Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerinden Galatasaray, lig aşamasındaki ilk karşılaşmasına 9 Eylül Çarşamba günü çıkacak.Sarı-kırmızılılar, deplasmanda Sporting CP ile karşılaşacak. TSİ 22.00'de başlayacak mücadele Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki sezon açılışı olacak. Aynı gün Barcelona-Feyenoord, Liverpool-Atletico Madrid ve Napoli-Arsenal karşılaşmaları da oynanacak.
FENERBAHÇE ROMA'YI AĞIRLAYACAK
Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi macerasına taraftarı önünde başlayacak. Sarı-lacivertliler, 10 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te Roma'yı konuk edecek. Aynı gün PSV Eindhoven-Shakhtar Donetsk, Como-Leipzig, Bayern Münih-Bodo/Glimt, Manchester United-Sabah ve Slavia Prag-Lens karşılaşmaları oynanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BU AKŞAMIN PROGRAMI
19.45 AEK Athens - LASK
19.45 Club Brugge - Aston Villa
22.00 Borussia Dortmund - Villarreal
22.00 Porto - Manchester City
22.00 Lille - Real Betis
22.00 Real Madrid - Inter
9 EYLÜL ÇARŞAMBA
19.45 Barcelona - Feyenoord
19.45 Stuttgart - Viking
22.00 Liverpool - Atletico Madrid
22.00 Paris Saint-Germain - Slovan Bratislava
22.00 Sporting CP - Galatasaray
22.00 Napoli - Arsenal
10 EYLÜL PERŞEMBE
19.45 Fenerbahçe - Roma
19.45 PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk
22.00 Como - Leipzig
22.00 Bayern Münih - Bodo/Glimt
22.00 Manchester United - Sabah
22.00 Slavia Prag - Lens
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