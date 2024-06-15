Ünlü yazardan Bitcoin çıkışı: Almak isteyenler için şu an ucuz…

"Zengin Baba, Yoksul Baba"nın yazarı Robert Kiyosaki, Bitcoin'in hala ucuz olduğunu söyledi. Mevcut fiyatıyla ilgili yaygın bahanelere karşı koyarak yatırımları teşvik ettiğini savundu.

YAYINLAMA
Google News
Ünlü yazardan Bitcoin çıkışı: Almak isteyenler için şu an ucuz…

Ünlü bir finans eğitimcisi ve yazar olan Robert Kiyosaki, Bitcoin'in hala ucuz olduğunu vurguladı. İnsanlar onu, “Zengin Baba, Yoksul Baba” en çok satan yayınından tanıyor.

Kiyosaki, Bitcoin'in çok pahalı olduğu yaygın bahanesini eleştirdi. Kripto para birimine daha fazla alım ve yatırım çağrısında bulundu.

1500 liraya kadar indirimli fatura ödeyebilirsiniz! O banka sayesinde faturalarınızı ucuza ödeyin1500 liraya kadar indirimli fatura ödeyebilirsiniz! O banka sayesinde faturalarınızı ucuza ödeyin

KİYOSAKİ’DEN BİTCOİN ÇAĞRISI

X'teki son gönderisinde Robert Kiyosaki, insanları Bitcoin almaya teşvik etmenin nasıl olduğunu söyledi. Söz konusu çeşitli kişilerden birçok bahane aldığını aktardı.

Robert Kiyosaki, fiyatın şu anda ne kadar yüksek olursa olsun, gideceği kadar yüksek olmadığını söylüyor. Daha sonra, zengin babasından yatırım konusunda öğrendiği dersleri destekleyen ünlü "Zengin Baba Yoksul Baba" yayınının bir bölümünden alıntı yapmak için daha da ileri gitti. Robert, "Karınız satın aldığınızda yapılır, sattığınız zaman değil" dedi.

Borsa vergisi ne zaman geliyor! Bakan Şimşek o vergiyi açıkladıBorsa vergisi ne zaman geliyor! Bakan Şimşek o vergiyi açıkladı

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
1500 liraya kadar indirimli fatura ödeyebilirsiniz! O banka sayesinde faturalarınızı ucuza ödeyin
1500 liraya kadar indirimli fatura ödeyebilirsiniz! O banka sayesinde faturalarınızı ucuza ödeyin
Borsa vergisi ne zaman geliyor! Bakan Şimşek o vergiyi açıkladı
Borsa vergisi ne zaman geliyor! Bakan Şimşek o vergiyi açıkladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan dar gelirliye müjde! 1000 TL ödeme yapılacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan dar gelirliye müjde! 1000 TL ödeme yapılacak
Bakan resmen açıkladı! O ödemeler hesaplara yatmaya başladı
Bakan resmen açıkladı! O ödemeler hesaplara yatmaya başladı
Son Haberler
2024 İstanbul Gelişim Üni. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Taban Puanları ( Önlisans ) 202751902 İÖ-Ücretli
2024 İstanbul Gelişim Üni. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Taban Puanları ( Önlisans ) 202751902 İÖ-Ücretli
2024 Kütahya Dumlupınar Üni. Sağlık Turizmi İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 103290186 Ücretsiz
2024 Kütahya Dumlupınar Üni. Sağlık Turizmi İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 103290186 Ücretsiz
2024 Adıyaman Üniversitesi Makine Taban Puanları ( Önlisans ) 100250519 Ücretsiz
2024 Adıyaman Üniversitesi Makine Taban Puanları ( Önlisans ) 100250519 Ücretsiz
2024 Bolu Abant İzzet Baysal Üni. İnsan Kaynakları Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 100190173 Ücretsiz
2024 Bolu Abant İzzet Baysal Üni. İnsan Kaynakları Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 100190173 Ücretsiz
Karbon vergisi nedir, kimler vergi verecek?
Karbon vergisi nedir, kimler vergi verecek?
Faizsiz ve taksitli kredi fırsatı! Bankalar haziran ayı kampanyasını açıkladı
Faizsiz ve taksitli kredi fırsatı! Bankalar haziran ayı kampanyasını açıkladı
Çok Okunanlar
2024 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Güvenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 107351019 Ücretsiz
2024 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Güvenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 107351019 Ücretsiz
2024 İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 202550369 Burslu
2024 İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 202550369 Burslu
2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 102590338 Ücretsiz
2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 102590338 Ücretsiz
2024 İstanbul Topkapı Üni. Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 205090094 UÖ-Ücretli
2024 İstanbul Topkapı Üni. Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 205090094 UÖ-Ücretli
Çin’den yeni altın hamlesi: Asya ülkesinde talepte azalma yaşandı
Çin’den yeni altın hamlesi: Asya ülkesinde talepte azalma yaşandı
Bayram öncesi kredi müjdesi! Paraya ihtiyacı olan hemen başvursun
Bayram öncesi kredi müjdesi! Paraya ihtiyacı olan hemen başvursun
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları