Ünlü yazardan Bitcoin çıkışı: Almak isteyenler için şu an ucuz…

Ünlü bir finans eğitimcisi ve yazar olan Robert Kiyosaki, Bitcoin'in hala ucuz olduğunu vurguladı. İnsanlar onu, “Zengin Baba, Yoksul Baba” en çok satan yayınından tanıyor.

Kiyosaki, Bitcoin'in çok pahalı olduğu yaygın bahanesini eleştirdi. Kripto para birimine daha fazla alım ve yatırım çağrısında bulundu.

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KİYOSAKİ’DEN BİTCOİN ÇAĞRISI

X'teki son gönderisinde Robert Kiyosaki, insanları Bitcoin almaya teşvik etmenin nasıl olduğunu söyledi. Söz konusu çeşitli kişilerden birçok bahane aldığını aktardı.

Robert Kiyosaki, fiyatın şu anda ne kadar yüksek olursa olsun, gideceği kadar yüksek olmadığını söylüyor. Daha sonra, zengin babasından yatırım konusunda öğrendiği dersleri destekleyen ünlü "Zengin Baba Yoksul Baba" yayınının bir bölümünden alıntı yapmak için daha da ileri gitti. Robert, "Karınız satın aldığınızda yapılır, sattığınız zaman değil" dedi.

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