Borsa vergisi ne zaman geliyor! Bakan Şimşek o vergiyi açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, borsada işlemlere ilişkin planlanan vergi düzenlemelerinin bir süreliğine durdurulduğunu açıkladı.

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Borsa vergisi ne zaman geliyor! Bakan Şimşek o vergiyi açıkladı

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Şimşek, vergi düzenlemelerinin kayıt dışılığı azaltmaya ve etkinliği artırmaya yönelik olduğunu vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, borsaya yönelik vergi düzenlemeleri içeren bir paketin yakın zamanda TBMM'ye sunulacağını açıkladı. Bununla birlikte, Şimşek, taslak vergi çalışmasının eleştirilere göre yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

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Şimşek, "İlgili tüm taraflardan gelen geri bildirimler doğrultusunda, borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını yeniden değerlendirmek üzere bir süreliğine erteliyoruz" dedi. Şimşek, vergi düzenlemelerinin ayrıntıları hakkında bilgi vermekten kaçınırken, sürecin kamuoyuna açık olacağını söyledi.

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