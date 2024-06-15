1500 liraya kadar indirimli fatura ödeyebilirsiniz! O banka sayesinde faturalarınızı ucuza ödeyin

Bayram öncesi, QNB Finansbank faturalarını düzenli olarak ödeyenler için iyi bir haber verdi. Banka, otomatik fatura talep eden müşterilere 1500 TL'ye kadar ParaPuan vereceğini açıkladı.

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1500 liraya kadar indirimli fatura ödeyebilirsiniz! O banka sayesinde faturalarınızı ucuza ödeyin

QNB Finansbank'ın müşterileri büyük avantajlar elde ediyor. Elektrik, su ve doğalgaz faturalarını ödeyenlere ParaPuan olarak her fatura için 500 TL ve toplamda 1500 TL vereceğini açıkladı. Bu kampanya, yeni müşteriler ve otomatik fatura ödeme talimatı verenler için tasarlanmıştır.

Kampanya Bilgileri

1 Haziran 2024'ten 30 Haziran 2024'e kadar QNB Mobil uygulaması üzerinden uzaktan müşteri olma başvurusu yapıp görüntülü görüşme yoluyla müşteri olanlar bu kampanyadan faydalanabilir.

Kampanya Şartları: Kampanya, CardFinans ve QNB First logolu kredi kartları veya QNB Finansbank vadesiz hesap üzerinden verilen otomatik fatura ödeme talimatları için geçerlidir.

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1 Haziran'dan 30 Haziran'a kadar, her yeni otomatik fatura ödeme talimatı için 500 TL ParaPuan kazanılabilir ve bununla birlikte en fazla 1500 TL ParaPuan kazanılabilir.

Talimat verilen faturanın en az bir kez 31 Temmuz 2024 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

Kredi kartı talimatları 31 Aralık 2024'e kadar açık kalmalıdır.

ParaPuan, QNB Finansbank üye iş yeri POS'larında 25 gün boyunca kullanılabilir.

Ödül ve ParaPuan Kullanımı Kredi Kartı Talimatları: Talimat başına kazanılan 500 TL ParaPuan'ın 100 TL'si faturanın ödendiği ayın son iş günü kredi kartına yüklenecek ve kalan 400 TL'lik kısmı 1-10 Ağustos 2024 tarihleri arasında kredi kartına yüklenecektir.

ParaPuan kullanılırsa, iptal edilen talimatlar için ParaPuan tutarı kredi kartı ekstresine borç olarak yansıtılır.

Talimat verilen faturanın 31 Temmuz 2024 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

1 Ağustos 2024'ten 10 Ağustos 2024'e kadar kazanılan ParaPuan'lar CardFinans Nakit kartına yüklenecektir.

Başvuru Yöntemleri: Kampanyadan yararlanmak için QNB Finansbank Şubeleri, Çağrı Merkezi, QNB Mobil veya Bireysel İnternet Bankacılığı üzerinden otomatik fatura ödeme talimatları alabilirsiniz. Kampanya, tek bir müşteri için geçerlidir ve en fazla 1500 TL değerinde ParaPuan kazanabilirler.

ParaPuan kampanyasına dahil olan faturaları kullanarak diğer kampanyalara katılamazsınız.

Hesap bakiyesinin veya kredi kartı limitinin ödeme tarihinde yetersiz olması durumunda fatura ödeme işlemi gerçekleşmeyecektir.

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