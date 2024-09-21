Ünlü şarkıcı Metin Araolat, sahnede şarkı söylerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti!

Ünlü şarkıcı Metin Arolat, sahnede şarkı söylerken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. ölüm haberini menajeri duyurdu.

1995 yılında hem "Dert Değil" şarkısıyla hem de bu şarkıya çektiği kliple adını duyuran Metin Arolat, hayatını kaybetti.

Bu akşam İstanbul Kozyatağı'nda bir otelde sahne alan Arolat, sahnede aniden fenalaşarak yere yığıldı. Kalp masajı yapılan 52 yaşındaki şarkıcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneden Arolat’ın hayatını kaybettiği açıklandı.

"ÖLÜM HABERİNİ MENAJERİ DUYURDU"

Ünlü sanatçının menajeri Halil Yıldırım "Ben Antalya'daydım. Sahnede kalp krizi geçirmiş. Hemen hastaneye kaldırmışlar ama kurtarılamamış. Acı haber biraz önce geldi. Çok üzgünüz. Sevenlerinin başı sağ olsun" dedi.

METİN AROLAT KİMDİR?

28 Mayıs 1972 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Metin Arolat, Mevlana'nın 23. kuşak torunudur. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Arolat, mezun olduktan sonra İstanbul'a taşındı. Bir reklam ajansında işe başlayan Metin Arolat, ardından Amerika'ya gidip reklamcılık eğitimi almıştır.

1995 yılında Ayrılık Olmaz isimli albüm ile müzik piyasasına giriş yapan Metin Arolat, hem yönetmenlik hem şarkıcılık kariyerini birlikte yürüttü. "Ayrılık Olmaz", "Yine Bir Başıma", "Kabul Et", "Lütfen Yaz Gelsin", "Çok Daha Ötesi", "Karavan" gibi albüm ve single çalışmalarına imza atan Arolat, birçok markanın reklam filmlerinde yönetmenlik yaptı.

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Ailesine çok bağlı olan sıcakkanlı sanatçı kötü bir trafik kazasında Abisini kaybetti ve ardından çok sevdiği Babası hayata veda etti.