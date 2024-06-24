Ünlü milyarder Musk’ın bir çocuğu daha oldu: Elon, 12. çocuğunu kucağına aldı

Elon Musk ve Neuralink yöneticisi Shivon Zilis'in üçüncü bebeklerini birlikte karşıladı. Sürpriz gelişme bir anda viral oldu. Musk, toplamda 12. çocuğa sahip olmuş oldu.

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Bloomberg, 22 Haziran Cumartesi günü, 52 yaşındaki Musk ve 38 yaşındaki Zilis'in şu anda üç çocuğu paylaştığını ve yakın zamanda başka bir çocuğu ağırladığını bildirdi. Çift daha önce ikizler Strider ve Azure'u Kasım 2021'de dünyaya getirmişti.

ELON MUSK, YENİDEN BABA OLDU

Diğer yandan yeni doğumun bir söylentiden ibaret olduğu da ortaya çıktı. Ancak yabancı kaynaklar her açıdan doğrular nitelikte hareket ediyor. Bloomberg'e göre, milyarderin bu yılın başlarında üçüncü çocuğunu üst düzey Neuralink yöneticisi Shivon Zilis ile karşıladığı ve evlat sayısını 12'ye çıkardığı iddia edildi.

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Musk ve Zilis'in çocuk kimlikleri, Insider'ın Temmuz 2022'de Strider ve Azure'un soyadının Tesla CEO'sunun takma adıyla eşleşmesini isteyen mahkeme belgelerini yayınladığında kamuoyuna açıklandı. Talep bir önceki Mayıs ayında kabul edilmişti.

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