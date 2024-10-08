Ünlü köfte zincirinin ürünlerinde domuz eti çıktı! Köftelerinde domuz eti çıkan köfteci hangisi, nerde satış yapıyor?

Son dönemde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılan denetimler ile bazı firmaların etlerinden çıkan domuz eti, tek tırnaklı eti ve kanatlı eti sayıları şaşırttı. Türkiye'nin bazı köklü firmalarında da yaşanan bu skandal olayı sonrası akıllara, "Köftelerinde domuz eti çıkan köfteci neresi?" sorusu geldi.

KÖFTELERİNDEN DOMUZ ETİ ÇIKAN KÖFTECİ NERESİ?

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın tespit ettiği firmaları normalde internet sitesinden halka duyuruyordu. Fakat bu kez bu durum değişti. Ünlü bir köfte zincirinin 2 şubesinden alınan numuneler neticesinde domuz eti tespit edildi.

Daha önceden açıklanan firmalar gibi bu zincir firmanın da adı açıklanacaktı lakin firma bakanlıktan önce davranarak mahkeme kararı alarak isminin açıklanmasını engellemiş oldu.

KAYNAK: HABER7