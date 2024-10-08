  1. Anasayfa
  2. Sağlık
  3. Ünlü köfte zincirinin ürünlerinde domuz eti çıktı! Köftelerinde domuz eti çıkan köfteci hangisi, nerde satış yapıyor?

Ünlü köfte zincirinin ürünlerinde domuz eti çıktı! Köftelerinde domuz eti çıkan köfteci hangisi, nerde satış yapıyor?

Tarım Bakanlığı gıdada yapılan denetimler sonucu bazı ünlü firmaların köftelerinde domuz eti çıkması herkesi şaşırtarak, insanlar köftesinde domuz eti çıkan firma hangisi nerde satış yapıyor diye araştırmaya başladı.

Ünlü köfte zincirinin ürünlerinde domuz eti çıktı! Köftelerinde domuz eti çıkan köfteci hangisi, nerde satış yapıyor?
Yayınlanma:

Son dönemde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılan denetimler ile bazı firmaların etlerinden çıkan domuz eti, tek tırnaklı eti ve kanatlı eti sayıları şaşırttı. Türkiye'nin bazı köklü firmalarında da yaşanan bu skandal olayı sonrası akıllara, "Köftelerinde domuz eti çıkan köfteci neresi?" sorusu geldi.

KÖFTELERİNDEN DOMUZ ETİ ÇIKAN KÖFTECİ NERESİ?

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın tespit ettiği firmaları normalde internet sitesinden halka duyuruyordu. Fakat bu kez bu durum değişti. Ünlü bir köfte zincirinin 2 şubesinden alınan numuneler neticesinde domuz eti tespit edildi.

Ünlü köfte zincirinin ürünlerinde domuz eti çıktı! Köftelerinde domuz eti çıkan köfteci hangisi, nerde satış yapıyor?

Daha önceden açıklanan firmalar gibi bu zincir firmanın da adı açıklanacaktı lakin firma bakanlıktan önce davranarak mahkeme kararı alarak isminin açıklanmasını engellemiş oldu.

KAYNAK: HABER7

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Sağlık
Bakanlık hileli zeytinyağı satan firmaları tek tek açıkladı! İşte o firmaların isimleri
Bakanlık hileli zeytinyağı satan firmaları tek tek açıkladı! İşte o firmaların isimleri
Türkiye onu konuşmuştu, son hali içler acısı! 20 gündür hapşıran kadından kötü haber
Türkiye onu konuşmuştu, son hali içler acısı! 20 gündür hapşıran kadından kötü haber
Emine Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen "Doğal Olan Normal Doğum" programında anne adaylarına seslendi
Emine Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen "Doğal Olan Normal Doğum" programında anne adaylarına seslendi
Bakanlık yeni listeyi yayınladı! Gıdada tağşiş yapan firmalar ve markalar tek tek açıklandı! İşte o marka ve firmalar
Bakanlık yeni listeyi yayınladı! Gıdada tağşiş yapan firmalar ve markalar tek tek açıklandı! İşte o marka ve firmalar
Sağlık bakanlığı İŞKUR üzerinden şehir hastanelerine personel alacak! İşte aranan şartlar ve başvuru tarihi
Sağlık bakanlığı İŞKUR üzerinden şehir hastanelerine personel alacak! İşte aranan şartlar ve başvuru tarihi
Bize neler yedirmişler! En çok hile onlarda! 3 Ekim 2024 Perşembe gazete manşetleri
Bize neler yedirmişler! En çok hile onlarda! 3 Ekim 2024 Perşembe gazete manşetleri
Bu böcek Parmak kopartıp, ayak ısırıyor: Türkiye'nin o bölgesinde yaşayanlar tedirgin!
Bu böcek Parmak kopartıp, ayak ısırıyor: Türkiye'nin o bölgesinde yaşayanlar tedirgin!