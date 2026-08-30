Aslanın evinde kıyasıya mücadele! Sonuç: Galatasaray 3- 2 Göztepe

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, Göztepe'yi konuk etti. Rams Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-2 kazandı.

Göztepe, karşılaşmanın 16. dakikasında Miroshi ile 1-0 öne geçti. Galatasaray'da 33. dakikada Davinson Sanchez, skora dengeyi getiren golü kaydetti ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıya iyi başlayan Galatasaray, 55'te Sara ve 63'te Osimhen'in penaltı golüyle skoru 3-1'e getirdi.

Göztepe'de 65'te Juan skoru 3-2'ye getirdi ancak kalan bölümde başka gol olmayınca Galatasaray, mücadeleden 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 7'ye yükseltti. Göztepe ise 1 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray, deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Göztepe ise sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

OSİMHEN'DEN GÖRKEMLİ BAŞLANGIÇ

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Süper Lig'de 2026-2027 sezonuna iyi başladı.

Sezonun ilk haftasında 2-2 berabere biten Arca Çorum FK müsabası ile ikinci haftada 4-0 kazandıkları Erzurumspor FK karşılaşmasında ikişer gol atan Osimhen, Göztepe'yi de boş geçmedi. 27 yaşındaki santrfor, 63. dakikada penaltıdan ağları bularak takımını 3-1 üstünlüğe taşıdı.

Bu sezon sarı-kırmızılı takımla üçüncü lig maçına çıkan Osimhen, gol sayısını 5'e yükseltti.

Osimhen, geçen sezonun 15. haftasındaki Samsunspor müsabakasıyla başlayan süreçte ligde 15. kez forma giydi. Söz konusu süreçte sadece 2 maçta gol atamayan Osimhen, diğer 13 karşılaşmada 17 kez fileleri havalandırdı.

Osimhen, gol atamadığı 2 maçta ise asitleriyle skor katkısı verdi.

BATRAKOV İLK MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov, ilk kez sarı-kırmızılı formayla maça çıktı.

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Sarı-kırmızılı kulübün Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımından 25 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, Göztepe mücadelesine yedekler arasında başladı. Batrakov, 46. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın yerine oyuna girerek Galatasaray kariyerindeki ilk heyecanını yaşadı.

Galatasaray, Süper Lig'de sahasındaki yenilmezlik serisini 37 müsabakaya çıkardı.

Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki lig mücadelelerinde 29. galibiyet elde etti. Galatasaray, bu süreçte 8 kez de berabere kaldı.



GALATASARAY SON 12 MAÇTAN GALİP AYRILDI

Galatasaray, Süper Lig'de Göztepe ile sahasında oynadığı son 12 maçtan da galip ayrıldı.

İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, 1982’de başlayan süreçte İzmirli renktaşını 12. kez konuk etti. Galatasaray, söz konusu müsabakaların tamamından galibiyetle ayrılan taraf olmayı başardı.

“Cimbom” ayrıca 1973’ten bu yana Göztepe ile sahasında yaptığı 18 lig maçında yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray, söz konusu süreçte 16. galibiyetini alırken, 2 kez de berabere kaldı.

SON 10 MAÇTA GÖZTEPE'Yİ YENDİ

Galatasaray, Göztepe ile oynadığı son 10 Süper Lig maçını kazandı.

İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, 2019-2020 sezonunun 33. haftasında 3-1 kazandığı maçla başlayan süreçte rakibini ligde üst üste 10 kez mağlup etti.

"Cimbom" söz konusu maçların tamamında en az 2 gol bulurken toplamda meşin yuvarlağı 27 kez ağlara gönderdi.



GÖZTEPE SEZONA İYİ BAŞLAMADI

Süper Lig'de geçen sezonun başarılı takımlarından olan İzmir temsilcisi, bu sezona iyi giremedi.

Ligde 2025-2026 sezonunu 55 puanla 6. sırada bitiren Göztepe, bu sezon çıktığı 3. müsabakada da galibiyetle tanışamadı. Sezonun ilk haftasında deplasmanda Samsunspor ile 3-3 berabere kalan İzmir'in sarı-kırmızılı takımı, ikinci haftada sahasında Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu.

Üçüncü hafta dış sahada Galatasaray'a yenilen İzmir ekibi, 1 puanda kaldı.

DEVLET KORUMASINDAKİ ÇOCUKLAR AĞIRLANDI

Galatasaray Kulübü, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla İstanbul'daki farklı çocuk evlerinden devlet koruması altında olan minik misafirleri maçta konuk etti.

Karşılaşma öncesi bando ile karşılanan çocuklara, 30 Ağustos'a özel tişörtler verildi.

Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yenilen yemeğin ardından çocuklar, oyun aktiviteleri ile keyifli vakit geçirdi. Minik misafirler, daha sonra maçı izlemek için tribündeki yerlerini aldı.

Galatasaray: 3 - Göztepe: 2

Stat: RAMS Park

Hakemler: Mehmet Türkmen, Ceyhun Sesigüzel, Abdullah Bora Özkara

Galatasaray: Jankat Yılmaz, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 46 Batrakov), Jakobs, Lemina, Torreira (Dk. 90+1 Ugochukwu), Yunus Akgün (Dk. 81 Eren Elmalı), Sara (Dk. 73 Singo), Barış Alper Yılmaz (Dk. 73 Sane), Osimhen

Göztepe: Gugeshashvili, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Bokele, Ege Yıldırım, Akonnor (Dk. 65 Ogün Bayrak), Rhaldney (Dk. 90 Matos), Miroshi, Efkan Bekiroğlu (Dk. 65 Armstrong), Henrique (Dk. 79 Bekir Turaç Böke), Janderson (Dk. 65 Juan)

Goller: Dk. 16 Miroshi, Dk. 65 Juan (Göztepe), Dk. 33 Sanchez, Dk. 55 Sara, Dk. 63 Osimhen (Penaltıdan) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 36 Henrique, Dk. 62 Akonnor (Göztepe), Dk. 70 Barış Alper Yılmaz, Dk. 90+4 Eren Elmalı (Galatasaray)

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