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Fenerbahçe'den son dakika transfer haberi: İşte, Oppong için imza töreninin tarihi!

Son dakika... Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong transferini duyurdu. Sarı-lacivertliler, Oppong'un imza töreni tarihini de açıkladı.

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberi: İşte, Oppong için imza töreninin tarihi!
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Fenerbahçe'den son dakika transfer haberi: İşte, Oppong için imza töreninin tarihi!

Son dakika... Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong transferini duyurdu. Sarı-lacivertliler, Oppong'un imza töreni tarihini de açıkladı.

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberi: İşte, Oppong için imza töreninin tarihi!

Fenerbahçe'nin açıklaması:

Kulübümüz, Ganalı defans oyuncusu Kojo Peprah Oppong ile anlaşmaya varmıştır.

Yeni transferimiz Kojo Peprah Oppong’un imza töreni, 29 Ağustos Cumartesi günü (yarın) Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde düzenlenecektir.

Futbol Direktörümüz Oğuz Çetin’in katılımıyla gerçekleştirilecek imza töreni, saat 11.00’de tüm basına açık olacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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