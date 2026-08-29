Pendikspor kıyasıya mücadelenin sonunda 1 puana razı oldu: Orfa Yapı Pendikspor 1-1 Bandırmaspor

Trendyol 1. Lig’in 4. Hafta karşılaşmasında temsilcimiz Orfa Yapı Pendikspor, konuk ettiği Bandırmaspor ile 1-1 berabere kalarak, sahadan bir puanla ayrıldı.

Karşılaşma genelinde sergilenen saha içi organizasyonundaki aksaklıklar, VAR’a takılan Bekir’in golü ve 10 numara eksikliği, kırmızı-beyazlıların galibiyetini engelleyen en önemli faktörlerdi.

Temsilcimiz Orfa Yapı Pendikspor, Trendyol 1. Lig’in 4. Hafta karşılaşmasında Bandırmaspor'u konuk etti. Karşılaşmaya baskılı bir oyun anlayışıyla başlayan temsilcimiz Orfa Yapı Pendikspor, savunmada yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle karşılaşmanın 8. Dakikasında kalesinde bulduğu golle 1-0 geriye düştü. Deyim yerinde ise kendi kendisine attığı golle 1-0 geriye düşen temsilcimiz Pendikspor, kısa bir sürelik bocalamanın ardından maça asılmaya başladı.

ABİFADE SKORA EŞİTLİK GETİRDİ:1-1

Maçın 23. Dakikasında, Furkan’ın kullandığı köşe vuruşunda, kaleci Akın’ın ön direkte ıskaladığı topa hamle yapan Abifade’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak çizgiyi geçerek skora 1-1’lik eşitlik getirdi.

BEKİR’İN GOLÜ VAR’A TAKILDI

33. dakikada ise Bekir Karadeniz’in ayağından bulunan gol, VAR incelemesi sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Pendikspor’un tutuk oyunuyla dikkat çektiği maçta, özellikle bek oyuncularının hücum ve savunma katkısındaki yetersizliği kurguyu olumsuz etkiledi. Kanat bindirmelerinin ve kenar organizasyonlarının aksaması, takımın rakip yarı alanda efektif bir baskı kurmasını zorlaştırdı. Öte yandan rakibin hızlı ataklarında ise beklerin savunma zafiyetleri, geri dönüşlerde stoperlerin yalnız kalışı neticesinde gereksiz efor harcanmasına neden oldu.

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YENİ BİR 10 NUMARA ŞART

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Kulüp Başkanı Aytaç Odabaş, belediye başkan yardımcısı ve dernek başkanı Atakan Yüce'nin de heyecanla takip ettiği bu karşılaşmada yaşanan hücum bölgesindeki yetersizlikler, Pendikspor’da takımın hücum hatlarını besleyecek, oyuna akıl ve tempo katacak üretken bir “10 numara” transferine ne kadar acil ihtiyaç duyulduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Maçtan önemli dakikalar:

4. dakikada Pendikspor atağında Hakan’ın sol taraftan yerden pasında ceza yayındaki Thuram’ın sert vuruşunda kaleci Akın, topu kornere çeldi.

8. dakikada Bandırmaspor kontratağında sağ tarafta topla buluşan Muhammed’in yerden içeri çevirdiği topu kontrol eden Badji’nin dönerek vuruşunda meşin yuvarlak sağ alt köşeden ağlara gitti. 0-1

22. dakikada sağ taraftan Kerem Kalafat’ın ortasında kale alanı önünde Yekta’nın kafa vuruşunda kaleci Akın topu çeldi. Dönen topu Hakan tamamlamak istedi fakat savunmada Ali Ülgen, meşin yuvarlağı çizgiden çıkararak kornere gönderdi.

23. dakikada Furkan’ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Akın ön direkte topu ıskaladı. Abifade’nin kafa vuruşunda savunma topu uzaklaştırdı fakat hakem Doğukan Yıldırım, meşin yuvarlağın çizgiyi geçtiğini işaret ederek gol kararı verdi. 1-1

33. dakikada Furkan’ın soldan ortasına hamle yapan kaleci Akın, topu elinden kaçırdı. Savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı meşin yuvarlak Thuram’a çarparak Bekir’in önünde kaldı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan vuruşunda top ağlara gitti. Hakem, Doğukan Yıldırım, VAR’dan gelen uyarı sonrası ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

44. dakikada Pendikspor atağında savunma arkasına atılan uzun topu Abifade kafayla indirdi. Thuram’ın ceza sahası girişinden gelişine sert vuruşunda kaleci Akın soluna gelen meşin yuvarlağı kontrol etti.

67. dakikada Mesut’un sol taraftan ortasında Berkay’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Müsabaka 1-1’lik skorla sona erdi.

​Bu sonuçla, temsilcimiz Orfa Yapı Pendikspor puanını 5’e çıkarırken; üst üste üçüncü beraberliğini alan Bandırmaspor ise puanını 6 yaptı.​

Gelecek Hafta Pendikspor, Sarıyer deplasmanına gidecek. Bandırmaspor ise kendi sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.