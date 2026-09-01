Son dakika... Fenerbahçe'de başta Talisca 4 ayrılık birden!

Fenerbahçe Yöneticisi, Cihan Kamer, sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu. Kamer, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü, Diego Carlos ve Rodrigo Becao ile yolların ayrılacağını duyurdu.

Cihan Kamer, Fenerbahçe'nin kadro planlaması hakkında yaptığı açıklamalarda, yollarını ayıracakları futbolcular arasında Becao, Diego Carlos ve Çağlar'ı belirtti.

Kamer, geçmişteki transfer bedelleri ile günümüzdeki yüksek bonservis ve maaşların zorluğuna dikkat çekti ve Amrabat'ın 8 milyon euro taksidi olduğunu ifade etti.

Anderson Talisca'nın taraftarlar tarafından alkışlanarak uğurlanacağını belirten Kamer, ayrıca kanatlarda oynayabilecek bir 10 numara arayışında olduklarını ve Çağlar'ın İngiltere'de bir kulüple görüştüğünü aktardı.

Fenerbahçe'de yeni sezonunu kadro planlaması tüm hızıyla sürerken, Cihan Kamer, sponsorluk anlaşması için düzenlenen imza töreninde flaş açıklamalar yaptı. Kamer, yollarını ayıracakları isimleri tek tek açıkladı.

İşte Cihan Kamer'in sözlerinden öne çıkanlar:

'KOLAY DEĞİL BU'

"Eskiden 13-14 sene önce yöneticilik yaparken Brezilya'dan iki tane futbolcu almıştık. Bunlardan biri André Santos, biri de Baroni idi. Birisi de milli takımın sol bekiydi. Arkadaşlar tam 11 milyon euro ikisinin değeri. 5,5 milyon euro transfer ödemeli, 750 bin euro 800 bin euro maaşlar. Şimdi baktığınız zaman yani bir futbolcu için 40 milyon 50 milyon euro bonservis bedelleri, 7, 8, 9, 10 milyona varan maaşlar, %40 üzerine ödenen vergiler... Baktığınız zaman hakikaten hiç kolay değil bu ekonomi."

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'BECAO CARLOS VE ÇAĞLAR İLE YOLLARIMIZI AYIRACAĞIZ'

"Bizde bekleyen 2-3 futbolcu var, nasıl olsa lisans iptal olacak, 2-3 senelik parayı alacağız, cezalarını da alacağız, gideceğiz istediğimiz takımda oynayacağız diye bekleyenler vardı. Bugün itibarıyla Becao, Diego Carlos, Çağlar ile yollarımızı ayırmakla kadro planlamasını tamamlayacağız."

'OOSTERWOLDE SAKATLANDIĞI İÇİN TRANSFER İPTAL OLDU'

Oosterwolde sakatlandığı için transferi gerçekleşmedi. Yedek kadromuzda değerlendireceğiz. Bugün ameliyat olacak."

'AMRABAT'IN 8 MİLYON EURO TAKSİDİ VAR'

"Satışlarla ve UEFA'dan gelen parayla ekonomimiz rahatlandı deniyor ama örnek olsun diyorum; Diego Carlos'u gönderiyoruz ama 8 milyon euro daha transfer bedeli ödeyeceğiz. Gönderdiklerimizden transfer bedeli alamıyoruz. Amrabat'ı gönderdik ama 8 milyon euro transfer taksidi var."

'ANDERSON TALISCA'YI DA UĞURLAYACAĞIZ'

"İnşallah Talisca'yı da, bütün taraftarlarımızın alkışıyla uğurlayacağız. Katkı vererek gidiyor Talisca. Maddi manada değil, birçok maçta yer aldı, ter döktü, emek verdi. Taraftarın gönlünü kazanarak gidecek. Onu alkışlayarak göndereceğiz. Bugün sonuçlanacağını umuyoruz."

'KANATLARDA OYNAYAN 10 NUMARA'

"Biz kanatlarda da oynayabilecek 10 numara arayışı içindeyiz. Olursa bunu değerlendireceğiz. Olmazsa kendi kadromuzda o pozisyonlarda kullanabileceğimiz çok değerli oyuncularımız var."

'ÇAĞLAR İNGİLTERE'DE BİR KULÜPLE GÖRÜŞÜYOR'

"Çağlar'ın nereye gideceğini bilmiyoruz. İngiltere'de bir kulüple görüşüyor diye biliyorum. Kendisini davet ettik, görüşeceğiz ve Allah nasip ederse yollarımızı ayıracağız."

ÇAĞLAR'IN AYRILMA NEDENİ

"Çağlar Söyüncü ile yollarımızı ayırmamızın nedenlerinden biri, Çağlar'ın taraftarımız tarafından sokulduğu psikolojik durum. Taraftarlarımızdan, 90 dakika pozitif destek bekliyoruz. İnşallah derbiyi de, Roma maçını da kazanacağız."

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