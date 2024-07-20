U19 Milli Takımımızı turnuvada tutan gol son dakikada geldi

Avrupa Şampiyonası’nda A Takımlarının ardından U19 turnuvası başladı. Millilerimiz, ilk maçında mağlup olduktan sonra kritik maça çıktı. Milliler, İspanya karşısında turnuva için çok önemli bir puanı aldı. İşte detaylar…

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U19 Milli Takımımızı turnuvada tutan gol son dakikada geldi

U19 Milli Takımımız, 2024 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası B Grubu ikinci maçında İspanya ile karşılaştı. Turnuvada ikinci maçına çıkan Türkiye, zorlu 1 puan koparmayı başardı.

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Türkiye, İspanya ile 1-1 berabere kaldı. Belfast'ta Seaview Stadium'da oynanan mücadelede Milli Takımımızın golünü 90 .dakikada Fahri Kerem Ay attı. İspanya'nın golünü 55. dakikada Yarek Gasiorowski tarafından geldi. Grubumuzun diğer maçında Fransa, Danimarka'yı 4-2 yendi.

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TÜRKİYE, SON DAKİKADA GÜLDÜ

Ay-yıldızlı ekibimiz son dakikada attığı golle hayat buldu. Turnuvada üst tura çıkabilmek için Türkiye'nin aldığı puan çok önemli oldu.

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U19 Milli Takımımız, 2024 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası B Grubu son maçında 22 Temmuz Pazartesi günü Danimarka ile karşılaşacak. Türkiye, İspanya ile berabere kalarak 1 puan aldı ve üçüncü sırada yer aldı.

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SERÜVENİMİZ DEVAM EDİYOR

U19 Milli Takımımızın Teknik Direktörü Soykan Başar, karşılaşmadan sonra açıklamalarda bulundu. İspanya maçı sonrası yaptığı açıklamalarda Başar,

“İlk maç Fransa maçı çok çok iyi oynayan bir takım vardı yine. Fransa'ya karşı talihsiz gollerden sonra puan alamadık. Aslında baktığınız zaman maçın hakkı galibiyet ya da beraberlikti diyebiliriz Fransa maçı özelinde. Yine iyi bir oyun vardı, yine kendini ispatlamış bir takım vardı sahada U19 Milli Takımımız.

Bunun ardından mağlup olup puan alamadan ikinci maça hazırlanmak tabi ki moralleri biraz bozdu. Hesapta olmayan bir konuydu. Ama İspanya maçını turnuvanın ilk maçı olduğunu düşünerek hareket ettik, öyle başladık. Bütün çalışmalarımızı ona göre yaptık.”

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