Ali Koç’tan son dakika açıklaması! Ferdi Kadıoğlu gidiyor mu?

Başkan Ali Koç, Bodrum Fenerbahçeliler Derneği'nin düzenlediği Dünya Fenerbahçeliler Günü etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu. Koç, taraftarlara sabırlı olmalarını tavsiye etti ve "Çok yakında İstanbul'da bir Fenerbahçe mitingi yapacağız" dedi. çünkü bir sistemle mücadele etmeye başladık. Bu mücadelenin başlangıcındayız. Bizim grup sabırsız. Dün beni yerden yere vuranlar oldu ve "Adam yine aday olacak, adam yine başkan olacak, şöyle olacak, böyle olacak" dediler. Arkadaşlar, sabırlı olun. 20 veya 25 yılda kurulan şeyler yirmi veya yirmi beş günde değişmiyor. "Sabırlı olun" dedi.

Ali Sami Yen'e laf söylemeyin

Taraftarın Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen ile ilgili tezahüratına Ali Koç, "Yok, gerek yok" dedi. "Benim olduğum yerde Ali Sami Yen'e hakaret etmeyin lütfen" dedi. Koç, "Dün TFF genel kurulunda neler olduğunu, niye olduğunu düşündüğümüzü anlattım." Bir kulüp 10 senede toplam puanda birinci ile ikinci arasında 1-2 puan farkla duruyorsa ve 10 senede bir kupa alamayıp ilk beş kulüpten biri kupa alıyorsa, bu sportif mantıkla açıklanamaz.

Buhran içindeyiz ama bunu sportif olarak değil hedefimiz için yaşıyoruz. Dün yaptığım konuşmanın bir sonucu olarak, belki yine bizi hedefleyecek. Cumhuriyet'in bize verdiği sorumluluktan, inançlarımızdan, duruşumuzdan, ilkelerimizden ve Cumhuriyet'in bize verdiği sorumluluktan hiçbir zaman taviz vermeyiz. Bu, şampiyonluk, başarı veya başka bir şey için olsun. Bu duruş, ne benden önceki başkanlar ne de benim dönemimde ne de benden sonraki başkanlar tarafından sürdürülecektir. Bunun maliyeti var mı? Evet. Bununla birlikte, bunun sonuçlarını yakında göreceğiz. Sabredin ve yardım edin.”

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Bu sistemi yıkacağız

Ali Koç, "Biz bu sistemi yıkacağız" diyerek açıklamasını sürdürdü ve "Bu sistem derken siyasete falan girmiyorum" dedi. Siyasetin ismini, gücünü vesairesini kullanan, yeri geldiğinde Cumhurbaşkanımızın hiç haberi olmadan onun yetkisini ve gücünü kullanan ve futbolu istediği gibi yönlendirenlere söylüyorum, sonunuza az kaldı.

Fenerbahçe Başkanı Koç, rakipleri hakkında da şunları söyledi:

Karşımızdaki rakip, bir gün beyaz dediğine ertesi gün siyah diyor. Bir gün yardımcı olduğunu ertesi gün satıyor. Riyad'da bize yaşatılanlar, Riyad'dan sonra o kulübe yaşatılsaydı, ilk olarak, "Haksızlık yapmayın, hepimiz sorumluyuz, hepimiz oradaydık, hepimizin kararı" sloganını çıkarırdım. Bir köşede oturdular ve keyifle bize ve bana yapılan kumpası izlediler. Bir gün boyunca keyifle izlediği bir yarın gelir. "Gülme komşuna gelir başına" atasözü gerçekten doğrudur.”