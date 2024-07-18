TFF’nin yeni başkanı seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu’nun yönetiminde kimler var?

TFF, eski başkan Mehmet Büyükekşi, Servet Yardımcı ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun adaylık başvurularını onayladı.

11 Temmuz'da Servet Yardımcı, başkan adaylığından çekildiğini açıkladı.

Bugünkü genel kurula, TFF Başkanı ve başkan adayı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, FIFA ve UEFA temsilcileri, TFF başkan adayı İbrahim Hacıosmanoğlu, kulüp başkan ve yöneticileri ve delegeler katıldı.

Mehmet Büyükekşi dönemi sona erdi! TFF’nin yeni patronu belli oldu

Evlilik kredisi 4 ilde başlıyor! Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi nasıl alınır?

Paylaşımlı yolculuk yönetmeliği hayata geçiyor! İBB toplantısından flaş karar

Resmi bilgilere göre genel kurul görüşmelerinin ardından yapılan başkanlık seçiminde Hacıosmanoğlu 134 oy aldı ve Mehmet Büyükekşi'yi 5 oy farkla geride bıraktı. Hacıosmanoğlu yeni TFF Başkanı oldu.

Hacıosmanoğlu Yönetiminde Kimler Var?

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor: Mecnun Otyakmaz, Bayram Saral, Zehra Neşe Kavak, Lale Cender, Fuat Gökdaş, Cengiz Gökay, Zafer Bahadır Saraç, Mevlüt Aktan, Bayram Akgül, Hasan Surözü, Ceyhun Kazancı, Mustafa Temel Bozbağ, Ural Aküzüm, Bilal Aslan.