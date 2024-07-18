TFF’nin yeni başkanı seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu’nun yönetiminde kimler var?

TFF’nin yeni başkanı seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu’nun yönetimi merak konusu oldu. İbrahim Hacıosmanoğlu’nun yönetimindeki isimleri sizler için derledik.

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TFF’nin yeni başkanı seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu’nun yönetiminde kimler var?

TFF, eski başkan Mehmet Büyükekşi, Servet Yardımcı ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun adaylık başvurularını onayladı.

11 Temmuz'da Servet Yardımcı, başkan adaylığından çekildiğini açıkladı.

Bugünkü genel kurula, TFF Başkanı ve başkan adayı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, FIFA ve UEFA temsilcileri, TFF başkan adayı İbrahim Hacıosmanoğlu, kulüp başkan ve yöneticileri ve delegeler katıldı.

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Resmi bilgilere göre genel kurul görüşmelerinin ardından yapılan başkanlık seçiminde Hacıosmanoğlu 134 oy aldı ve Mehmet Büyükekşi'yi 5 oy farkla geride bıraktı. Hacıosmanoğlu yeni TFF Başkanı oldu.

Hacıosmanoğlu Yönetiminde Kimler Var?

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor: Mecnun Otyakmaz, Bayram Saral, Zehra Neşe Kavak, Lale Cender, Fuat Gökdaş, Cengiz Gökay, Zafer Bahadır Saraç, Mevlüt Aktan, Bayram Akgül, Hasan Surözü, Ceyhun Kazancı, Mustafa Temel Bozbağ, Ural Aküzüm, Bilal Aslan.

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