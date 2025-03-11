Tuzlalı inşaat firmaları isyan etti! "Ruhsatlarımızı bakkaldan değil belediyeden aldık"

Marmara Yatırımcı İş Adamları ve Yapı Müteahhitleri Derneği (MARDER) üyeleri ile beraber birinci istişare toplantısını yaparak Tuzla'da yaşanan inşaat yapım ruhsat sorunları ile ilgili basın toplantısı düzenleyerek önemli açıklamalarda bulundular.

Yapılan Açıklamada şu ifadelere yer verildi

"Öncelikle tuzlada faaliyet gösteren müteahhitler olarak yıllardır ilçemizin kentsel dönüşümünde ve güzelleşmesinde büyük rol oynadık. Yaptığımız bütün işlerde, Tuzla Belediyesi yetkili birimlerinin, kanunlarda ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara göre yaptığımız yapıları eksiksiz kontrol edildiğine itimat ederek, üretimlerimizi gerçekleştirdik.

31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde, halkımız sonraki seçime kadar belediyemizin yönetimini sizlere vermiştir. Müteahhitler olarak devlette devamlılık esastır ilkesi ile aynı usul çerçevesinde çalışmalarımıza devam ettik. Fakat önceki yönetim tarafında usulsüzlük yapıldığı gerekçesi ile bahse konu tarihten itibaren tuzlamızda inşaat sektörü durma noktasına gelmiştir.

"HALKIMIZIN MAĞDUR EDİLDİĞİNİ ÜZÜLEREK GÖRMEKTEYİZ"

Bu süreçte, inşaatlarını tamamlayıp ruhsat bekleyen, inşaatına %60-80 seviyesinde devam ederken daire satışı yapamayan veya inşaata başlamak için inşaat ruhsatı almayı bekleyen firmalarımız ve deprem korkusuyla evlerini kentsel dönüşüme veren halkımızın mağdur edildiğini üzülerek görmekteyiz.

Gelinen bu noktada yasal tüm sorumluluklarımızı yerine getirmemize rağmen, hayatın olağan akışına ters olarak aldığımız emsallerin;

- YANLIŞ VE USÜLSÜZ HESAPLANDIĞINI ,

- M2 DIŞINDA BİRDEN ÇOK KİŞİYE SATILDIĞINI,

- ALINAN ENCÜMEN KARARLARININ USÜLSÜZ OLDUĞUNU,

- ENCÜMEN KARALARININ VE BU YÖNDE VERİLEN RUHSATLARININ İPTAL EDİLECEĞİNİ

Bizlere beyan etmektesiniz;

"MAKSADIMIZ KİMSEYİ SUÇLAMAK DEĞİL"

Ancak belirtilen ana başlıklara tam manasında bakılmadığı kanaatindeyiz. Bakılmış olsaydı belirtilen tüm bu konuların Tuzla Belediyesi yetkili birimleri tarafından, en az yirmiden fazla kontrol ve imzadan geçtiğini ve ruhsatın bu şekilde imza aşmasına geldiğini bilir ve ona göre çözüm önerisi aranırdı. Maksadımız kimseyi suçlamak değildir. Bu zamana kadar yüzbinlerce kişiyi ev sahibi yapmış, itibarlı iş insanlarını zan altında bırakmak, onları kat malikleri ile daire sattığı kişiler ile karşı karşıya getirmek ağır ve bir daha telafisi olmayan sonuçlar doğuracaktır. Öyle ki ;7 - 8 aydır çözülemeyen bu sorun, çözüm yöntemleri bulmak yerine, birimlerde görevli çalışanlara, sanki firma sahipleri suçluymuş gibi davranarak, parmak sallayarak, gelen arsa sahiplerine dosyanızda usulsüzlük yapılmış deyip, suçu üstünden atarak olayların çözüleceğini sanmak ilkel bir yöntem olmaktan öteye gitmeyecektir. Çözümü belli olan bu konuda aylardır suçlu aranmakta, oysa ki; Seçimden önce ve sonra verilen her ruhsat ve izinlerin bizzat Tuzla Belediye Başkanlılığının sorumluluğunda olduğu herkes tarafından net olarak bilinmektedir.

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"BU SORUN DAĞ GİBİ MAĞDURLAR ORDUSU YARATACAK"

Bu mağduriyetlerimiz, yüzlerce kez tarafınıza iletilmesine rağmen firmalarımıza güvenip Kentsel Dönüşümden faydalanmak isteyen ve daire alan binlerce insan bu süreç ciddi manada mağdur edilmektedir. Kentsel Dönüşümden faydalanan daire sahipleri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan kira yardımı18 ay sürmektedir. 18 ayın 9 ayı bu süreçte geçmiş bulunmaktadır, belediye olarak süreç içerisinde mağdur olan halkımıza kira yardımı konusunda nasıl destek olunacaktır? Bu konuda herhangi bir çalışmanız var mıdır ?

Ayrıca Ocak ayında zamlı ödeyeceğimiz bedellerden dolayı( Belediye harçları, İSKİ harçları, mal müdürlüklerine yatıracağımız harçlar, damga vergileri, yapı denetim farkları, iskan harçları) milyarlarca lira zarara uğrayacağız. Bu durum firma sahiplerinin üzerine ciddi manada yükler getirecektir. Ülkemizin şu anda ki ekonomik durumuna bakıldığında zaten zor ayakta duran firmalarımız tamamen dar boğaza girecektir. Bu mağduriyet sadece firmalarımız açısında olmayacaktır. Dağ gibi mağdurlar ordusu yaratacaktır. Vicdani ve hukuki manada Firmalarımızın bir suçunun olmadığı kesinlikle bilinmesine rağmen kentsel dönüşüme arsasını veren kat malikleri, para verip dairesini almayan müşterilerimiz, bu problemler çözülmediği takdirde hukuki ve adli olarak firmalarımızla karşı karşıya gelecek, hem bu zaman kadar büyük emekler harcadığımız itibarlarımızı bitirecek hem decan güvenliklerimiz kalmayacaktır.

"VİZDANİ VE HUKUKİ MANADA FİRMALARIMIZIN BİR SUÇU YOK"

Vicdani ve hukuki manada Firmalarımızın bir suçunun olmadığı kesinlikle bilinmesine rağmen yıllardır süre gelen bu emsal transferi meselesinin seçimden sonra sanki Belediye içindeki Emlak İstimlak Müdürlüğü, İmar Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Müdürlüğü hiç yapılmamış gibi sistemin yıllardır nasıl ilerlediğini bilmiyor gibi davranmaları da konun ne kadar basite alındığının bir göstergesidir. Ancak Çok önemli bir konuda göz ardı edilmektedir. Belirtilen binlerce kişinin mağduriyetlerinin yarın Belediye’ye açılacak maddi ve manevi tazminat davalarının önüne geçilemeyeceğinin hiçbir şekilde garantisi yoktur.

"TUZLA BELEDİYESİNDEN FİRMALARIMIZIN SORUNLARINI BİR AN ÖNCE ÇÖZMESİNİ BEKLİYORUZ"

Sonuç olarak ; Hukuki olarak bakıldığında ruhsat alan kişiler açısından kazanılmış hak olduğu danıştay kararlarında da görülmektedir. Vatandaş iyi niyetli bir şekilde belediyeye ruhsat başvurusunda bulunmuş, idare belediye de vatandaşa gerekli, mimari proje (v.s) tüm gereken evrakları aldıktan sonra bir dizi inceleme neticesinde ruhsat vermiş vatandaş ise kurumunuza güvenerek “idareye güven ilkesi” gereği inşaatına başlamış ve inşaatı devam ederken, belediye tarafından denetimler yapılmış, yapı denetimler tarafından belirli bir seviyeler alınmış, kaçak ve usulsüz olmadığı bilinen işlemler resmi olarak devam etmiştir. Yerel seçimlerin ardından ise Anayasının 153. Maddesine göre İptal kararları geriye işletilemez hükmüne rağmen ,geçmiş denetimler hiç olmamış gibi “ idarede bütünlük ilkesi” yerini idarede yeniden denetim dönemine bırakmıştır. Binlerce dosyanın tekrar incelenmesi ve bu dosyalardan çıkacak sonuçlara göre işlemler devam edecek demek’te hayatın olağan akışına ters ve imkansız bir durum olduğu da tartışmasız bir konudur.Bahsi geçen tüm olaylarda mevzuat açık ve nettir. Eski yönetimden Görevini Kötüye Kulllanan birileri varsa onlar hakkında suç duyurusunda bulunulmasını ve “İdarede Bütünlük İlkesine’’ uyularak , Kentsel dönüşümden faydalanmış, firmalarımızdan daire almış binlerce mağdur vatandaşın sorunlarının bir an önce çözülmesini hem Tuzla Belediyemiz hem Devletimizin ciddi manada zarar uğramasının önüne geçilmesini siz yöneticilerimizden rica ediyoruz."