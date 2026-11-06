Türkiye'yi yasa boğan Afyonkarahisar'daki olayla ilgili önemli gelişme: 8 kişinin öldüğü katliamda alacak verecek kavgası iddiası!

Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldürüldüğü katliamın perde arkasına ilişkin cinayet zanlısı Arif Sefa Ö.'nün köylüsünden çarpıcı iddialar geldi. Ali İhsan Adatepe, zanlının alacak verecek meselesi nedeniyle daha önce kendisini darbeden kişilere pusu kurduğunu, ardından kaçarken araçlarını almak istediği vatandaşlara ve kadın öğretmenlere de ateş açtığını öne sürdü. Adatepe'nin duyumlarına dayanan iddialara ilişkin soruşturma sürüyor.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır, Ayazini ve Kıyır köylerinde pompalı tüfekle gerçekleştirilen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıların yankıları sürüyor. Cinayet zanlısı Arif Sefa Ö.'nün köylüsü Ali İhsan Adatepe, katliamın nasıl başladığına ve zanlının kaçış sırasında yaşananlara ilişkin duyduklarını anlattı. Adatepe'nin iddialarına göre, alacak verecek meselesi nedeniyle başlayan olaylar, zanlının araç değiştirmek amacıyla karşısına çıkan kişilere de ateş açmasıyla büyüdü.

KATLİAMIN NEDENİ ALACAK VERECEK MESELESİ Mİ?

Olayın temelinde biçerdöver işi yapan kişilerle yaşanan alacak verecek anlaşmazlığının bulunduğunu öne süren Adatepe, zanlının daha önce bu kişiler tarafından darbedildiğini iddia etti.Adatepe, yaşananları şu sözlerle anlattı: "Duyduğum kadarıyla alacak verecek meselesi varmış. Biçerdöverciler vardı, onlarla alacak verecek meselesi varmış. Kırşehirli herhalde onlar. Daha önce biçerdöverciler çocuğu dövmüşler."

"GELİN VEREYİM, ANLAŞALIM" DİYEREK PUSU KURMUŞ

Zanlının daha önce tartışma yaşadığı kişilerle yeniden iletişime geçtiğini iddia eden Adatepe, buluşmanın ardından ilk cinayetlerin işlendiğini öne sürdü.Adatepe, "Dövdükten sonra tekrar telefonla görüşüyorlar; 'gelin vereyim, anlaşalım' diyor. O tarafta büyük köyün orada buluşuyorlar. Onlar geldiğinde pusu kurmuş, bunları vurmuş, bizim bildiğimiz kadarıyla" ifadelerini kullandı.

ARABALARINI VERMEYİNCE ONLARI DA VURMUŞ

İlk saldırının ardından zanlının kaçmaya başladığını belirten Adatepe, Arif Sefa Ö.'nün güzergah üzerinde karşılaştığı iki kişiden araçlarını almak istediğini iddia etti.Adatepe, "Onları vurduktan sonra tekrar oradan Kıyı tarafına doğru gidiyor. Kıyı tarafına giderken yolda iki kişi denk geliyor. Arabayı değiştirmek istiyor, onlar da arabayı vermeyince onları da vuruyor" dedi.

KADIN ÖĞRETMENLERİ DE HEDEF ALMIŞ

Adatepe'nin iddiasına göre zanlı, kaçışını sürdürdüğü sırada kadın öğretmenlerle de karşılaştı. Öğretmenlerin bulunduğu aracı almak isteyen zanlının, talebinin karşılanmaması üzerine ateş açtığı öne sürüldü.Adatepe, olayın bu bölümünü şöyle anlattı: "Tekrar oradan Bayat tarafından, Çıkrık tarafından dolanıyor, Fethibey yolundan Gazlıgöl tarafında kadın öğretmenlere denk gelmiş. Onlara 'inin, arabayı değiştireceğim' demiş. Onların da birisi iniyor, birisi inmiyormuş herhalde. Hareket etmiş, arabayı almak için onları da vurmuş. Bizim bildiğimiz kadarıyla bu kadar."

8 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KATLİAM SORUŞTURULUYOR

Afyonkarahisar'da üç köyde yaşanan ve 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırılara ilişkin soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Katliamın çıkış nedeni ve zanlının kaçış güzergahında yaşananlara ilişkin iddiaların soruşturma kapsamında aydınlatılması bekleniyor. Ali İhsan Adatepe'nin anlattıklarının duyumlarına dayandığı, olayların kesinleşmiş oluş biçimini ortaya koymadığı belirtiliyor.

KENDİSİNİ MİT GÖREVLİSİ OLARAK TANITMIŞ

Katliamın ardından kaçan Arif Sefa Özdemir'in Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka Mahallesi Çatören Barajı mevkisinde iki gencin karşısına çıktığı ortaya çıktı. Şüpheli, arkadaşıyla birlikte otomobilde bulunan 19 yaşındaki Talha Gökgöz'e kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıttı. Gençlerin otomobilini aramaya başlayan Özdemir, araçta uyuşturucu madde bulunup bulunmadığını sordu. Ardından gençlerin telefonlarını alan şüpheli, yanındaki silahı çıkararak ikisini tehdit etti. Talha Gökgöz, arkadaşına tüfek doğrultulması üzerine 26 APL 557 plakalı otomobilinin anahtarını şüpheliye vermek zorunda kaldı.

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"BİZE TÜFEK DOĞRULTTU, ÖLDÜRECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Talha Gökgöz, arkadaşıyla sigara içmek için yol kenarında durdukları sırada şüphelinin yanlarına geldiğini söyledi. Gökgöz, olay anını şu sözlerle anlattı: "Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi'ndeydik. Arkadaşımla sigara içmek için durduk arabayla. Şüpheli arabayla yanımıza yanaştı. Kendisini MİT görevlisi olarak tanıttı. O sırada arabayı aramaya başladı. Uyuşturucu madde var mı diye sordu. Telefonlarımızı aldı. Arabadan silah çıkardı, mermi de koyunca bizi öldüreceğini düşündüm sonra da arabayı alıp gidecek zannettik."

"ARKADAŞIMA BİR ŞEY OLMASIN DİYE ANAHTARI VERDİM"

Şüphelinin davranışlarından korktuklarını belirten Gökgöz, aracın içinde içki şişeleri gördüklerini ve Özdemir'in alkollü olduğunu düşündüklerini söyledi. O sırada Afyonkarahisar'daki cinayetlerden haberdar olmadığını anlatan genç, arkadaşının hayatından endişe ettiği için otomobilin anahtarını teslim ettiğini belirtti. Gökgöz, "Arkadaşıma doğru çevirdi ben de anahtarı çıkardım. Telefonlarımızı attırdığı uçurumdan alıp 112'yi aradık. Arabasında içki şişeleri vardı, alkollü olduğunu anladık ve çok fazla kimlik de sormadık. Benim cinayetlerden haberim olmadığı için arabayı alıp kaçacağını düşündüm. Korku dolu bir süreçti. Arkadaşıma tüfek doğrultunca ona bir şey olmasın diye ben anahtarı verdim. Eğer vermeseydik, beni de arkadaşımı da vuracaktı." ifadelerini kullandı.

GASBETTİĞİ OTOMOBİL ÇAMURA SAPLANDI

Gençlerin otomobilini gasbeden Özdemir, araçla Taşlık Mahallesi'ne kadar ilerledi. Ancak otomobilin çamura saplanması üzerine yoluna devam edemedi. Aracı bulunduğu yerde bırakan şüpheli, bir süre yaya olarak kaçtı. Talha Gökgöz, otomobilinin bulunduğu noktayı anlatırken, "Arabayı da bu mevkide çamura kaptırmış devam edememiş. Yaya olarak kaçmış." dedi.

İKİNCİ OTOMOBİLİ GASBETTİ, YAKALANDI

İlk otomobili çamura saplanan Arif Sefa Özdemir'in kaçışını sürdürebilmek için başka bir otomobili daha gasbettiği ortaya çıktı. Güvenlik güçlerinin geniş çaplı çalışması sonucunda şüpheli, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yakalandı. Yakalama sırasında şüphelinin kullandığı aracın lastiklerine ateş edildiği bildirildi. Operasyonda iki jandarma personelinin hafif yaralandığı da öğrenildi.

SORGULANMAK ÜZERE EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Gözaltına alınan zanlı, geniş güvenlik önlemleri altında Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne getirildi. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Arif Sefa Ö., işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

3 CUMHURİYET SAVCISI SORUŞTURMAYI YÜRÜTÜYOR

Eskişehir'de gözaltına alınan Arif Sefa Özdemir, sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından Afyonkarahisar ekiplerine teslim edildi. Şüphelinin yaklaşık 2 yıl önce eşinden boşandığı, bir çocuk babası olduğu ve çiftçilikle uğraştığı öğrenildi. Sekiz kişinin hayatını kaybettiği saldırılara ilişkin soruşturma, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 cumhuriyet savcısı tarafından yürütülüyor. Şüphelinin saldırıları hangi nedenle gerçekleştirdiği henüz belirlenemedi.

BAKAN GÖKTAŞ: PSİKOSOSYAL DESTEK EKİPLERİMİZLE AİLELERİMİZİN YANINDAYIZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar’da meydana gelen silahlı saldırı olayının ardından Psikososyal Destek Ekiplerinin sahada ve hastanede ailelerin yanında olduğunu açıkladı. Bakan Göktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Afyonkarahisar’daki elim hadisede hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Olayda yaralanan ve hastaneye kaldırılan vatandaşımıza acil şifalar temenni ediyorum. Psikososyal Destek Ekiplerimizle sahada ve hastanede ailelerimizin yanındayız. Bu süreçte ailelerimize ihtiyaç duydukları desteği sağlamayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

SALDIRIYLA İLGİLİ YAYIN YASAĞI GELDİ

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Afyonkarahisar'da meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yayın yasağı kararı verildiğini duyurdu. RTÜK'ün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Afyonkarahisar 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 2026/5725 D. İş sayılı kararı doğrultusunda, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2026/21952 sayılı soruşturma kapsamında, Afyonkarahisar'da meydana gelen silahlı saldırı olayı hakkında yayın yasağı kararı verilmiştir. İlgili karar; basın yoluyla olayları çarpıtma ve yanlış bilgi yaymak suretiyle ülke çapında infial yaratabilecek tarzda yayınlanan haberlerin önüne geçilebilmesi, olayın vahameti ve soruşturmanın selameti açısından önem arz etmektedir. 6112 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde yayıncı kuruluşların söz konusu mahkeme kararına hassasiyetle riayet etmeleri önemle hatırlatılır" denildi.

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