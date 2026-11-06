Sarıgüller soruşturmasında son dakika! 11 kişi gözaltına alınırken bir okula da kayyum atandı Sarıgül ailesiyle ilgili kara para aklama soruşturmasında 11 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken Şişli Meslek Yüksekokulu'na kayyum atandı. Son operasyonda gözaltına alınanlar arasında okulun kurucu müdürü de yer alıyor.