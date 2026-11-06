Sarıgüller soruşturmasında son dakika! 11 kişi gözaltına alınırken bir okula da kayyum atandı
Sarıgül ailesiyle ilgili kara para aklama soruşturmasında 11 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken Şişli Meslek Yüksekokulu'na kayyum atandı. Son operasyonda gözaltına alınanlar arasında okulun kurucu müdürü de yer alıyor.
Sarıgüller soruşturmasında son dakika! 11 kişi gözaltına alınırken bir okula da kayyum atandı
Sarıgül ailesiyle ilgili kara para aklama soruşturmasında 11 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken Şişli Meslek Yüksekokulu'na kayyum atandı. Son operasyonda gözaltına alınanlar arasında okulun kurucu müdürü de yer alıyor.
İstanbul'da yurt içi ve yurt dışı bağlantılı şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddiasıyla yürütülen geniş çaplı soruşturma yeni bir boyuta taşındı.
Savcılık talimatıyla yürütülen işlemlerde 11 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verilirken, soruşturma tedbirleri kapsamında Şişli Meslek Yüksekokulu'na kayyum atandı.
Gözaltı kararlarının uygulanmasıyla birlikte Şişli Meslek Yüksekokulu'nun kurucu müdürünün de aralarında bulunduğu isimler emniyete götürüldü.
Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil, oğulları Ömer Sarıgül ve Emir Sarıgül ile gazeteci Murat Ağırel'in de tutuklananlar arasında yer aldığı soruşturmada, 6 Kasım 2026 itibarıyla tutuklu sayısı 28'e ulaştı.
Dosya kapsamında geçtiğimiz günlerde Emir Sarıgül hakkında ev hapsi şartıyla tahliye kararı verilmişti.
Sarıgüller soruşturmasında son dakika! 11 kişi gözaltına alınırken bir okula da kayyum atandı
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