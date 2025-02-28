Tuzla’da geleceğin şampiyonları yarıştı

Tuzla Belediyesi ve Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen atletizm yarışmasında, geleceğin sporcuları kıyasıya mücadele etti. 208 sporcunun ve 38 okul takımının katılımıyla gerçekleşen turnuvada, öğrenciler büyük bir azimle yarıştı.

Mimar Sinan İlkokulu’nda gerçekleşen yarışmalarda ilkokul ve ortaokul öğrencileri koşu, yüksek atlama ve uzun atlama kategorilerinde mücadele etti. Yarışmanın sonunda dereceye giren sporcular, İstanbul Şampiyonası’na hazırlıklarını pekiştirdi.

Tuzla Belediyesi Atletizmden sorumlu öğretmeni Uğur Özdemir, organizasyon hakkında şu açıklamalarda bulundu; "Bugün, Tuzla Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün düzenlediği bu anlamlı etkinlikte, 208 sporcu ve 38 okul takımıyla birlikte güzel bir organizasyona imza attık. Katılımcılar harika dereceler elde etti ve bu yarışma, İstanbul Şampiyonası’na hazırlık anlamında çok önemli bir fırsat oldu."

Yarışmaya katılan sporculardan Muhammed Ali Malkoç, uzun atlama kategorisinde yarışarak, "Buradaki imkanlar çok güzel. Tuzla Belediyesi ve Başkan Eren Ali Bingöl’e teşekkür ederim," dedi. Emre Kama ise, "Tuzla şampiyonunu arıyormuş, gerçek şampiyon burada," diyerek katılımcılara başarılar diledi.

Dereceye Giren Sporcular ve Takımlar

ŞAMPİYON KÜÇÜK KIZLAR ATLETİZM SONUÇLARI

30 metre en hızlı küçük kızlar;

1. Berra Özer

2. Nursima Genç

3. Elif Yamaç



Uzun atlama küçük kızlar;

1. Nursima Genç

2. Öykü Miray Albayrak

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3. Ayşe Melek

Yüksek atlama küçük kızlar;

1. Öykü Albayrak

2. Ayşe Nur Özdemir

3. Berranur Özer

ŞAMPİYON MİNİK ERKEK ATLETİZM SONUÇLARI

30 metre en hızlı minik erkekler;

1. Eymen Kuytan

2. Ömer Güney

3. Emir İşleyen



Uzun atlama minik erkekler kategorisinde;

1. Mehmet Ali Malkoç

2. Eymen kuytan

3. Ayaz Arda Eymen

Yüksek atlama minik erkekler;

1. Ayaz Arda Eymen

2. Mustafa Paçacı

3. Emir İşleyen

Takım minik erkekler;

1. Mimar Sinan İlkokulu

2. Gazi Mustafa Paşa İlkokulu

3. Tapduk Emre İlkokulu

ŞAMPİYON MİNİK KIZLAR ATLETİZM SONUÇLARI



30 metre en hızlı minik kızlar;

1. Asya Neva Gün

2. Derinsu Kavaklı

3. İrem Su Gül

Uzun atlama minik kızlar;

1. Derinsu Kavaklı

2. Asya Neva Gün

3. Ömür Su Oran

Yüksek atlama minik kızlar;

1. İpek Ayşe Elik

2. Ömür Su Oran

3. Rana Dilda Gül

Takım minik kızlar;

1. Mimar Sinan İlkokulu

2. Tapduk Emre İlkokulu

3. Binali Yıldırım İlkokulu

ŞAMPİYON KÜÇÜK ERKEK ATLETİZM SONUÇLARI



30 metre en hızlı küçük erkekler;

1. Çağan Ege Kaba

2. Alperen Efe Ünal

3. Abdullah Eren



Uzun atlama küçük erkekler;

1. Mustafa Hamza Karatürk

2. Abdullah Eren

3. Ahmet Eymen Bekçi



Yüksek atlama küçük erkekler;

1. Mustafa Aslandağ

2. Yağız Alim Çelebi

3. Mert Can Kart