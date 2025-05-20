Tuzla'da Dragon bot finalinde nefesler tutuldu

Dragon bot finalinde nefesler tutuldu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı haftası kapsamında düzenlenen Liseler Arası Dragon Bot Yarışı, Tuzla Sahili'nde heyecan dolu bir finale sahne oldu. 14 okuldan toplam 140 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen yarışın finalinde, TOKİ Yahya Kemal Çok Programlı Anadolu Lisesi 1.18.70’lik derecesiyle birinciliği elde etti.

Yarış, Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl’ün ‘Tuzla’da herkes denizle buluşacak’ vizyonu doğrultusunda, Tuzla Belediyesi, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tuzla Deniz Yıldızı Spor Kulübü iş birliğiyle hayata geçirilen “Denizle Tanışıyorum” programının final etkinliği olarak düzenlendi.

HEM PRATİK HEM TEORİK EĞİTİM VERİLDİ

5 Mayıs’ta başlayan proje sürecinde, öğrenciler ilk olarak sınıf ortamında kano, kürek ve denizcilik kültürü üzerine teorik eğitim aldı. Bu eğitimi takiben, Tuzla Sahili’nde kurulan su sporları yerleşkesinde kürek çekme başta olmak üzere temel deniz sporlarına dair uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi. Gençler, edindikleri bilgiler ışığında pratik yaparak denizle birebir temas kurdu ve 15 Mayıs’ta düzenlenen büyük finale yoğun bir hazırlık süreciyle adım attı.

14 LİSE KIYASIYA YARIŞTI

Tuzla’dan 14 lisenin katıldığı yarışmada takımlar, 10 kişilik ekiplerle kıyasıya mücadele etti. Nefes kesen yarış sonunda TOKİ Yahya Kemal Çok Programlı Anadolu Lisesi 1.18.70’lik derecesiyle birinci olurken, Mahir İz İmam Hatip Anadolu Lisesi 1.24.29 ile ikinci, İTOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise 1.25.55’lik zamanıyla üçüncü sırada yer aldı.

“HEDEFİMİZ TUZLALI KOMŞULARIMIZIN DENİZLE OLAN BAĞINI GÜÇLENDİRMEK”

Tuzla Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Onur Ceylan, proje hakkında yaptığı açıklamada, “Tuzla’daki devlet okullarındaki öğrencilerimize deniz sporlarıyla tanışma fırsatı sunarak, onları hem eğlendirmek hem de potansiyellerini keşfetmek istedik. Belediye Başkanımız Avukat Eren Ali Bingöl’ün öncülüğünde, sporun her alanında olduğu gibi su sporlarında da ciddi adımlar atıyoruz. İlçemiz genelinde spor kültürünü yaygınlaştırmak, Tuzlalı komşularımızın denizle olan bağını güçlendirmek ve deniz kültürünü özellikle gençler ve çocuklar arasında yaygınlaştırmak hedeflerimiz arasında yer alıyor. Temel düzeyde kano, kürek ve Dragon Bot gibi branşlarda gençlerin keyifle vakit geçirmeleri, antrenman yapmaları için çalışmalar yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

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Ceylan, başarılı öğrencilerin Tuzla Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde lisanslı sporcu olarak yetiştirilmeleri için özel bir gözlem süreci yürüttüklerini de vurguladı.

“TUZLA OLARAK ARTIK DENİZİ KULLANIYORUZ”

Tuzla Deniz Yıldızı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Melih Yıldız ise projeye ilişkin duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Yıllarca denizden uzak kalmıştık. Ama şimdi gençlerimiz, denizle tanıştı. Herkes denizi istiyor, denize ulaşmak istiyor. Tuzla Belediyesi ve Tuzla Deniz Yıldızı Spor Kulübü olarak İTÜ Denizcilik Fakültesi’nin desteğiyle, onların tecrübeli öğrencilerini de ekibimize katarak öğrencilere ve okullara yönelik bir antrenman ve yarış programı düzenledik. Çok kısa bir sürede, Gençlik Haftası adı altında, belediyemizin spor biriminin bir haftalık çalışmasıyla bu kadar sporcuyu bir araya getirebildik. Çok kısa sürede büyük bir ivme yakaladık. Artık Tuzla olarak denizi kullanabiliyoruz.”

GENÇLER İLK DENEYİMLERİNDEN ÇOK ETKİLENDİ

Yarışmaya katılan öğrenciler de etkinlikten son derece memnun kaldı. Tuzla Borsa İstanbul MTAL öğrencisi Hüsna Tatbak yarış sonrası, “Daha önce hiç denize bu kadar yakın olmamıştım. Takım çalışması, eğlence ve öğrenme bir aradaydı,” derken; Kaşif Kalkavan ÇPAL öğrencisi Mehmet Talha Kaya ise, “Kano sporuna ilk adımımı bu projede attım ve kendime uygun bir spor dalı bulduğumu hissettim. Belediyemize ve başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diyerek yaşadığı heyecanı paylaştı.

Dereceye giren okullar ve süreleri

TOKİ Yahya Kemal Çok Programlı Anadolu Lisesi – 1.18.70

Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi – 1.24.29

İTOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – 1.25.55

Cezeri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – 1.27.98

Behiye Dr. Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi – 1.28.87

Kaşif Kalkavan Çok Programlı Anadolu Lisesi – 1.29.42

Tuzla Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – 1.30.93

Ahmet Yesevi Anadolu Lisesi – 1.32.28

Tepeören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – 1.32.31

Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi – 1.34.83

Süleyman Demirel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – 1.37.25

Piri Reis Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – 1.39.02

Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – 1.43.39

Tuzla Anadolu Lisesi – 1.43.53