Tuzla’da 555 fidan toprakla buluştu

11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü kapsamında Tuzla’nın Mescit Mahallesi’nde saat 11.11’de düzenlenen etkinlikte 555 fidan toprakla buluşturuldu. Programa Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl’ün yanı sıra Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, İlçe Millî Eğitim Müdürü Akif Güner, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Başkan Bingöl, etkinliğe eşi Ayşegül Kılınç Bingöl ve oğulları Can ile birlikte katıldı. Fidan dikiminin ardından Başkan Bingöl, eşi ve oğluyla birlikte diktikleri fidana can suyu verdi.

HEDEFİMİZ YEŞİL ALANLARIMIZI DAHA DA BÜYÜTMEK

Etkinlikte konuşan Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, dikilen her fidanın gelecek nesillere bırakılacak yeşil mirasın bir parçası olduğunu belirterek, daha yeşil, sağlıklı ve iklim değişikliğine karşı dirençli bir kent oluşturmak için çalıştıklarını söyledi.

Tuzla’daki yeşil alanlara ilişkin bilgi veren Bingöl, ilçede 155 park bulunduğunu ve toplam yeşil alan miktarının 507 bin 430 metrekareye ulaştığını ifade etti. Kişi başına düşen yeşil alan miktarının 4,98 metrekare olduğunu aktaran Bingöl, 21 farklı noktada toplam 86 bin 411 metrekarelik ağaçlandırma alanına sahip olduklarını kaydetti.

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Çevreyi korumanın yalnızca ağaç dikmekle sınırlı olmadığını vurgulayan Bingöl, su ve enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına yönelik çalışmaları da anlattı. İSKİ İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’nden temin edilen geri kazanılmış suyun temizlik hizmetlerinde kullanıldığını belirten Bingöl, son bir yılda 5 bin 640 ton arıtılmış suyla toplam 25 bin 520 kilometrelik cadde, sokak ve pazar yeri yıkama faaliyeti gerçekleştirildiğini bildirdi.

BAŞKAN BİNGÖL COP31’DE ANLATACAK

Şelale Park’taki güneş enerjisi sistemi, 20 parkta kullanılan güneş enerjili aydınlatmalar, sıfır atık çalışmaları ve Marmara Denizi’nin ekosistemini korumaya yönelik projelerin de çevre politikalarının parçası olduğunu ifade eden Bingöl, önümüzdeki günlerde COP31 kapsamında Tuzla’nın iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarını uluslararası platformda anlatacağını söyledi.

“HER FİDAN GELECEĞE BIRAKTIĞIMIZ YEŞİL BİR MİRAS”

Başkan Bingöl, konuşmasında öğrencilere de seslenerek dikilen fidanların yıllar içinde büyüyüp Tuzla’ya nefes olacağını belirtti ve çocuklardan ağaçlara ve doğaya sahip çıkmalarını istedi.

Bingöl, etkinliğe katkı sunan kurumlara, öğretmenlere, öğrencilere ve vatandaşlara teşekkür ederek 555 fidanın Tuzla’ya, ülkeye ve gelecek nesillere hayırlı olmasını diledi.

Etkinliğin ardından sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Bingöl, “Tuzla Artık Daha Yeşil!” ifadesini kullanarak, “Daha yeşil bir Tuzla, daha yaşanabilir bir gelecek için hep birlikte büyütüyoruz. Her fidan, yarınlara bıraktığımız yeşil bir miras” değerlendirmesinde bulundu.