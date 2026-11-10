Pendik Belediyesi COP31 Zirvesi’nde

“Sanayide İkiz Dönüşüm” projesi panelde konuşulacak

Pendik Belediyesi, Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi COP31’de yerini aldı. Zirvede kurulan stantta Pendik Belediyesinin çevre ve geri dönüşüm konusunda hayata geçirdiği projeler uluslararası paydaşlarla paylaşılıyor. Ayın 19’un’da düzenlenecek panelde ise Pendik Belediyesinin “Sanayide İkiz Dönüşüm” projesi konuşulacak.

Pendik Belediyesi, küresel iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi COP31’e katılarak çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını tanıtıyor. Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da gerçekleştirilen zirvede belediye, sıfır atık başta olmak üzere iklim eylemine yönelik projelerini uluslararası paydaşlarla buluşturuyor.

Zirvenin öne çıkan başlıkları arasında yer alan sıfır atık ve kaynakların verimli kullanılması konularında Pendik Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü çalışmalarla dikkat çekiyor. Temizlik seferberliği kapsamında toplanan ambalaj atıkları, belediyenin tam otomatik ayrıştırma tesislerinde işlenerek geri dönüşüme kazandırılıyor. Her yıl on binlerce ton ambalaj atığının ekonomiye yeniden kazandırılmasıyla doğal kaynakların korunmasına katkı sağlanıyor.

“Sanayide İkiz Dönüşüm” projesi panelde konuşulacak

Öte yandan COP31 Zirvesi’nde ayın 19’unda panel düzenlenecek. Panelde Pendik Belediyesinin İstanbul Kalkınma Ajansı İkiz Dönüşüm Mali Destek Programı’ndan aldığı hibe ile gerçekleştirdiği “Dijital ve Yeşil Gelecek: Sanayi İçin İkiz Dönüşüm Projesi” konuşulacak. Panelin moderatörlüğünü Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Esra Yüksel Acı yapacak.

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Hacimli atıklar alternatif yakıta dönüştürülüyor

Pendik Belediyesinin çevre yatırımları arasında yer alan SRF (Türetilmiş Yakıt) Üretim Merkezi de döngüsel ekonomi uygulamalarına katkı sunuyor. Merkezde dolap, masa ve ahşap parçaları gibi tehlikesiz hacimli atıklar işlenerek enerji santrallerinde kullanılabilecek alternatif yakıta dönüştürülüyor. Böylece geri kazanılması mümkün olan atıkların yeniden değerlendirilmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması amaçlanıyor.

Teknolojiyle desteklenen sıfır atık çalışmaları

Belediyenin çevre alanındaki çalışmaları teknolojik uygulamalarla da destekleniyor. Bu kapsamda geliştirilen “Pendik Sıfır Atık” mobil uygulamasıyla vatandaşların geri dönüşüm süreçlerine katılımı teşvik ediliyor. Atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşüm bilincinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Pendik Belediyesi, COP31 Zirvesi'nde Yeşil Alan Dirençli Şehirler Hub Bölümü G2 Blok 040 numaralı standında misafirlerini bekliyor.