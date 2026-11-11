Bakan Göktaş'ın eli havada kaldı: Yeni Partili Asu Kaya, Bakan Göktaş'ın elini neden sıkmadı?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2027 yılı bütçe görüşmeleri öncesinde dikkat çeken anlar yaşandı. Salona girerek katılımcılarla tek tek selamlaşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın uzattığı eli, Yeni Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya sıkmadı. Bakan Göktaş'ın elinin havada kaldığı anlar kameralara yansıdı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2027 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan komisyonda Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, bütçe sunumunu gerçekleştirmek üzere salona geldi.

BAKAN GÖKTAŞ'IN ELİ HAVADA KALDI

Komisyon salonuna girişinin ardından katılımcılarla tek tek selamlaşan Bakan Göktaş, Yeni Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya'ya da elini uzattı. Ancak Kaya, Bakan Göktaş'ın elini sıkmadı. Göktaş'ın elinin havada kaldığı anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

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