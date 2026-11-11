Pendik Belediyesi Tarihi Çeşmenin Replikasını Yaptı: Saraybosna’nın simgesi Başçarşı Sebil Çeşmesi hizmete girdi

Pendik Belediyesi, Saraybosna’nın simgelerinden tarihi Başçarşı Sebil Çeşmesi’nin aslına uygun replikasını inşa etti. Bosna şehitleri anısına yapılan çeşme, Belediye Ana Hizmet Binası meydanının karşısında yer alıyor. Çeşme, iki şehir arasındaki tarihi bağları pekiştirecek, aynı zamanda ilçedeki Boşnak kültürünün yaşatılmasına katkı sunacak.

Pendik Belediyesi, Saraybosna’nın simge yapılarından tarihi Başçarşı Sebil Çeşmesi’ni ilçeye kazandırdı. 18. yüzyıldan günümüze ulaşan tarihi çeşmenin aslına uygun replikası, Belediye Ana Hizmet Binası meydanının karşısında inşa edildi.

Özgün mimari özellikleriyle dikkat çeken çeşme, Bosna şehitleri anısına yapılırken Saraybosna’nın tarihi atmosferini Pendik’e taşıyacak ve iki şehir arasındaki kültürel bağın da kalıcı bir simgesi olacak. Bunun yanında ilçede yaşayan Boşnak vatandaşların kültürel mirasını yaşatmalarına katkı sağlayacak.

Gece görüntüsü ilgi çekti

Geleneksel Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan yapı için özel aydınlatma sistemi tasarlandı. Başçarşı Sebil Çeşmesi’nin gece görüntüsü ise izleyenlerin ilgisini çekti. Aynı zamanda çeşmeye uygun olarak peyzaj çalışması gerçekleştirildi.