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Fenerbahçe'den bomba takas haberi! Asensio'ya karşılık Lookman'ı istiyor

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna katmak istediği Ademola Lookman için İspanya'dan dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Atletico Madrid'in sarı-lacivertlilerin yıldızı Marco Asensio'yu istediği ve karşılığında Lookman'ı takasta kullanabileceği öne sürüldü. İşde dikkat çeken detaylar...

Fenerbahçe'den bomba takas haberi! Asensio'ya karşılık Lookman'ı istiyor
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Fenerbahçe'den bomba takas haberi! Asensio'ya karşılık Lookman'ı istiyor

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna katmak istediği Ademola Lookman için İspanya'dan dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Atletico Madrid'in sarı-lacivertlilerin yıldızı Marco Asensio'yu istediği ve karşılığında Lookman'ı takasta kullanabileceği öne sürüldü. İspanyol basınında yer alan haber, devre arası transfer dönemi öncesinde iki yıldızın geleceğini gündeme taşıdı.

Liverpool galibiyetinin ardından moral bulan Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi için çalışmalar sürerken İspanya'dan sürpriz bir iddia geldi. Sarı-lacivertlilerin daha önce transfer etmek istediği ancak kadrosuna katamadığı Ademola Lookman'ın adı bu kez Marco Asensio ile yapılabilecek bir takas anlaşmasında geçti.

Fenerbahçe'den bomba takas haberi! Asensio'ya karşılık Lookman'ı istiyor

ASENSIO'YA KARŞILIK LOOKMAN İDDİASI

İspanyol AS gazetesinin haberine göre Atletico Madrid, Fenerbahçe forması giyen Marco Asensio'yu kadrosuna katmak istiyor. Madrid temsilcisinin İspanyol yıldızın transferini gerçekleştirebilmek için Ademola Lookman'ı takasta kullanabileceği ileri sürüldü.

Böyle bir anlaşmanın gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe, daha önce transfer gündemine aldığı Nijeryalı futbolcuya kavuşabilecek. Ancak iki kulüp arasında takas konusunda anlaşma sağlandığına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

Fenerbahçe'den bomba takas haberi! Asensio'ya karşılık Lookman'ı istiyor

SARAN'IN TRANSFER ETMEK İSTEDİĞİ İSİMDİ

Fenerbahçe'nin daha önce kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Ademola Lookman'ın transferi gerçekleşmemişti. Sarı-lacivertlilerin gündeminden geçen Nijeryalı yıldızın yeniden Fenerbahçe ile anılması, İspanyol basınındaki takas iddiasını dikkat çekici hale getirdi. Atletico Madrid'in Marco Asensio'ya yönelik ilgisinin somut bir teklife dönüşüp dönüşmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

35 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Atletico Madrid'in 35 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 29 yaşındaki Ademola Lookman, bu sezon İspanyol ekibinde 15 karşılaşmaya çıktı. Nijeryalı futbolcu, söz konusu maçlarda 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Asensio ve Lookman arasında yapılabileceği öne sürülen takasın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak konusu oldu.

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Kaynak:AA

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