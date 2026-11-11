BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu istifa etti

Son dakika haberi... Adının fon krizine karışmasının ardından görevden ayrılması yönünde çağrılar yapılan BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu istifa etti.

AK Partili Savcı Sayan, daha önce Kavcıoğlu'na ilişkin iş insanı Emre Tezmen'den 20 milyar TL talep edildiği ve Takasbank üzerinden 35 milyar TL kredi sözü verildiği iddialarını gündeme getirmişti.

Türkiye'de çok sayıda üst düzey ismin tutuklandığı fon soruşturmasının yankıları sürerken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Adı fon krizine ilişkin iddialarla anılan ve görevden ayrılması istenen BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan affını istediğini duyurdu.

İSTİFASI İSTENMİŞTİ

Fon soruşturmasının finans sektöründeki üst düzey yöneticilere uzanmasının ardından BDDK da tartışmaların odağına yerleşmişti. Kurum ve başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında ortaya atılan iddialar, Kavcıoğlu'nun görevden ayrılması yönündeki çağrıları beraberinde getirmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından Kavcıoğlu, yazılı açıklama yaparak görevinden ayrılma talebini kamuoyuna duyurdu.

"AFFIMI İSTEDİM"

Kavcıoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve şahsımla ilgili son günlerdeki iddialar üzerine, Kurumumuzun daha fazla yıpranmaması için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan affımı istedim. Şimdiye kadar bizlere bu görevleri tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız'a en derin şükranlarımı arz ediyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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KAVCIOĞLU HAKKINDAKİ İDDİALAR TARTIŞMA YARATMIŞTI

Kavcıoğlu, son dönemde fon soruşturması kapsamında ortaya atılan iddialarla gündeme gelmişti. AK Partili eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na yönelik dikkat çeken sorular yöneltmişti.Sayan, fon krizi öncesinde iş insanı Emre Tezmen'den 20 milyar TL talep edilip edilmediğinin açıklığa kavuşturulmasını istemişti. Ayrıca Takasbank üzerinden 35 milyar TL kredi sözü verildiği yönündeki iddiaları da gündeme taşıyan Sayan, bazı bürokrat ve siyasetçilere ait hisselerin korunmaya çalışılıp çalışılmadığını sorgulamıştı.

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