Erdoğan'ın tavrı gündem oldu: COP31 Zirvesi'nde sadece onu karşılamadı!

COP31 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan liderleri karşıladı. Ancak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis'in gelişi sırasında Erdoğan karşılama noktasında bulunmadı. Erdoğan'ın tavrı Rum Kesimi'nde gündem oldu.

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Liderler Zirvesi başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirvede altı kıtadan 95 ülkeyi temsil eden 102 lider katıldı. Zirvede öne çıkan gelişmelerden biri de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis'in Antalya EXPO Merkezi'ne gelişi oldu.

RUM LİDERİN KARŞILANMA ANLARI GÜNDEM OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, zirveye katılan liderleri birlikte karşılarken Hristodulidis'in gelişi sırasında Erdoğan karşılama noktasında bulunmadı.

Aktarılan görüntülere göre Rum lider zirve alanına geldiğinde görevliler tarafından beklemesi istendi. Hemen ardından ekranlara büyük bir Türk bayrağı yansıtıldı.

Karşılama alanında yalnızca BM Genel Sekreteri Guterres kaldı. Bir süre bekleyen Hristodulidis daha sonra Guterres'in bulunduğu noktaya doğru yürüdü.

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Guterres'in Rum liderle konuştuğu anlar canlı yayın kameralarına yansıdı. Görüntülerde Hristodulidis'in konuşma sırasında yüz ifadesinin değiştiği görüldü. Ancak görüşmenin içeriğine ilişkin açıklama yapılmadı.

RUM BASINI "KÜÇÜMSEME" OLARAK YORUMLADI

Rum basını gelişmeleri "Antalya'da sert diplomatik gerilimler yaşanıyor" başlığıyla aktarırken, Rum hükümet kaynakları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılamada bulunmamasını Hristodulidis'e yönelik bir "küçümseme işareti" olarak yorumladı.

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