Tuzla’da LÖSEV yararına düzenlenen tenis turnuvası sona erdi

Tuzla Belediyesi ev sahipliğinde, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında LÖSEV yararına düzenlenen özel tenis turnuvası sona erdi. Double kadınlar ve double erkekler kategorilerinde 96 sporcunun mücadele ettiği turnuvada, dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

Tuzla Belediyesi tarafından Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında düzenlenen turnuvada sporcular, şampiyonluk mücadelesinin yanı sıra lösemili çocuklara destek olmak amacıyla korta çıktı. Turnuvanın finaline İstanbul LÖSEV Anadolu İl Koordinatörü Ayşe Ertuğrul, protokol üyeleri ve sporcular katıldı. Dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, turnuvanın başarısına ve toplumsal etkisine dikkat çekerek emeği geçen herkese şükranlarını sundu.

‘LÖSEV YARARINA OLUNCA ATMOSFER DAHA FARKLI’

Double kadınlar kategorisinde ikinci olan Şeyma Uğur Öztürk, turnuvaya katılmanın ve derece elde etmenin mutluluk verici olduğunu belirterek, “LÖSEV yararına düzenlenen turnuvada yer almak ve dereceye girmek çok mutlu edici. Geçen yıl da katılmıştık, çok güzel bir farkındalık oluşturduğunu düşünüyorum. Mücadele eden çocuklarımızla da bir araya geldik; işin içinde bir yarar ve LÖSEV olunca atmosfer çok daha farklı ve anlamlı oluyor. Tuzla Belediyesi'ne bu anlamlı organizasyon için çok teşekkür ederiz” dedi.

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DERECEYE GİREN SPORCULAR

Double kadınlar kategorisinde Esin Küperoğlu-Mahide Çağla Özay çifti birinci, Ayşegül Akyol-Şeyma Uğur Öztürk çifti ikinci, Merve Ayça Aslan-Meltem Kılıçkaya çifti üçüncü oldu.

Double erkekler kategorisinde Ziya Demir-Saip Sezer çifti birinciliği elde ederken, Efe Kara-Engin Öztürk çifti ikinci, Kadir Selimoğlu-Samet Yücel çifti üçüncü sırada yer aldı.

LÖSEV yararına düzenlenen turnuva, sporun birleştirici gücüyle toplumsal dayanışmaya katkı sundu.