Pendik'te 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni Düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının yıl dönümünde Pendik’te düzenlenen törenle anıldı. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla düzenlenen törene katılarak Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla Pendik’te anma töreni düzenlendi. Törene Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pendik İlçe Garnizon Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin, siyasi parti temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törende protokol üyeleri tarafından anıta çelenk sunuldu. Tören, katılımcıların Atatürk’ün hatırası önünde saygı duruşunda bulunmasıyla sona erdi.