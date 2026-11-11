Gazi Mustafa Kemal Atatürk Tuzla’da düzenlenen törenle anıldı

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 88’inci yıl dönümü dolayısıyla Tuzla Sahil Tören Alanı’nda düzenlenen anma programına katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88’inci yıl dönümünde Tuzla’da düzenlenen törenle anıldı. Tuzla Sahil Tören Alanı’nda gerçekleştirilen programa Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Piyade Alay Komutanı Albay Uğur Öz, Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hakan Özer, İlçe Millî Eğitim Müdürü Akif Güner ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla birlikte Atatürk’ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulunuldu.

Ardından İstiklal Marşı okundu ve Türk bayrağı yarıya indirildi. Törende, Millî Mücadele’nin Başkomutanı ve Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve istiklal kahramanları saygı ve minnetle anıldı.

Törenin ardından açıklamada bulunan Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve tüm istiklal kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Başkan Bingöl, 10 Kasım dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise Atatürk’ü saygı, rahmet ve minnetle andığını belirterek, “Fikirleri ve Cumhuriyet mirası daima yolumuzu aydınlatacak” mesajını verdi.