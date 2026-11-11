Dünya liderleri Türkiye'de: Cop31 İklim Zirvesi başladı!

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Liderler Zirvesi gerçekleştiriliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'daki COP31 Alanı'nda düzenlenen zirve, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne taraf 196 ülke ve Avrupa Birliği'ni bir araya getiriyor.

COP31'in en önemli etkinliği olan COP31 Liderler Zirvesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Antalya'daki COP31 Alanı'nın Mavi Bölgesindeki en büyük genel kurul salonu Anadolu'da gerçekleştiriliyor.

LİDERLER TOPLU FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Antalya EXPO alanında düzenlenen zirvede konuk liderleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Guterres, zirveye katılan liderlerle ayrı ayrı fotoğraf çektirdi.

Resmi karşılama töreninin ardından aile fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi.

KONUKLARA MEHTERANLI KARŞILAMA

COP31 Liderler Zirvesi öncesi alanda Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği marşlar çaldı.

COP31 alanına giriş yapan bazı yabancı katılımcılar, mehteran marşını duyunca ritme uyarak, dans etti, mehter takımını alkışladı.

Bazı yabancı katılımcıların mehteran marşına tepkisi ve dansı renkli görüntüler oluşturdu.

CUMURBAŞKANI ERDOĞAN LİDERLERİ AĞIRLADI

Zirvede, devlet ve hükümet başkanları iklim politikalarına ilişkin ulusal beyanlarını sunacak...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Liderler Zirvesi kapsamında COP31 alanına geldi. Başkan Erdoğan, zirveye katılan liderleri ağırladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES İLE ZEYTİN FİDANI DİKTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres , 81 ilde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla eş zamanlı yapılan ağaçlandırma etkinliği kapsamında, zirve alanına zeytin fidanı dikti.

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TÜRKİYE 196 ÜLKE'YE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'daki COP31 Alanı'nda düzenlenen zirve, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne taraf 196 ülke ve Avrupa Birliği'ni bir araya getiriyor.

COP31'in en önemli etkinliği olan COP31 Liderler Zirvesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Antalya'daki COP31 Alanı'nın Mavi Bölgesindeki en büyük genel kurul salonu Anadolu'da gerçekleşiyor.

ZİRVEYE 6 KITADAN 95 ÜLKE VE 102 LİDERİN KATILIMI BEKLENİYOR.

Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanı sıra BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve COP30'a ev sahipliği yapan Brezilya'nın Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula Da Silva konuşma gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta Türkiye'nin iklim vizyonunu anlatacak.

ZİRVEDE İLK GÜNÜN TEMASI "SIFIR ATIK"

Programda, Türkiye'nin COP31 için hazırladığı videolar ve özel klipler izletildi. Anadolu Ateşi ekibi, Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinin halk oyunlarını tek bir koreografide birleştiren gösterilerini sundu.

Anadolu'nun kültürel çeşitliliğini "birlik içinde çokluk" mesajıyla dünya liderlerine tanıtmayı hedefleyen gösteri, ev sahibi Antalya'nın bulunduğu Akdeniz Bölgesi'nin Teke yöresi oyunlarıyla açılıp tüm bölgelerin halayda buluşmasıyla kapanacak.

Liderler Zirvesi'nin ilk gün teması olan "Sıfır Atık"ı anlatacak gösterinin seremonisinde COP31'in resmi şarkısı "Let's Cop" da dinletilecek.

Zirveye lider düzeyinde katılımı beklenenler arasında Avusturya, Birleşik Krallık, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Finlandiya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Lihtenştayn, Malta, Moldova, Norveç, Rusya Federasyonu, Slovenya, Ukrayna, Botsvana, Burundi, Cezayir, Esvatini, Etiyopya, Fildişi Sahili, Gabon, Gine-Bissau, Komorlar, Kongo, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesoto, Libya, Madagaskar, Mali, Moritanya, Mozambik, Ruanda, Seyşeller, Somali, Sudan, Tanzanya, Togo, Zimbabve, Azerbaycan, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Endonezya, Ermenistan, Filistin, Güney Kore, Gürcistan, Irak, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, İran, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kuveyt, Lübnan, Maldivler, Malezya, Özbekistan, Pakistan, Suriye, Suudi Arabistan, Tacikistan, Türkmenistan, Bolivya, Brezilya, Guyana, Venezuela, Antigua ve Barbuda, Bahamalar, Barbados, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Avustralya, Kiribati, Marshall Adaları, Mikronezya, Niue, Palau, Solomon Adaları, Tonga ve Tuvalu yer alıyor.

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