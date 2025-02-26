Tuzla, soğuk havalarda dayanışma ile ısınıyor

Tuzla Belediyesi, soğuk kış günlerinde vatandaşlara sıcak bir destek sunmaya devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde işlerine veyahut okullarına gitmek üzere evlerinden çıkan Tuzlalılara, belediye ekipleri tarafından sıcak çorbalar ikram ediliyor.

Tuzla Belediyesi Aşevinden temin edilen sıcak çorbalar, ilçenin farklı noktalarında vatandaşlarla buluşturuluyor.

ÇORBA DAĞITIMI DEVAM EDECEK

Tuzla Belediyesi, soğuk kış günlerinde vatandaşların yanında olmaya ve dayanışmayı daha da güçlendirmeye devam ediyor. Belediyenin düzenlediği çorba dağıtımları, bu hafta da hız kesmeden sürüyor. 25 Şubat 2025 tarihinde İçmeler Köprüsü’nde 06:30-08:30 saatleri arasında, 26 Şubat 2025 tarihinde Şifa Köprüsü’nde 06:30-08:30 saatleri arasında, 27 Şubat 2025 tarihinde İçmeler Marmaray’da 06:30-08:30 saatleri arasında, 28 Şubat 2025 tarihinde ise Tuzla İstasyon Marmaray’da 06:30-08:30 saatleri arasında sıcak çorbalar vatandaşlarla buluşturulacak.

BAŞKAN EREN ALİ BİNGÖL: TUZLA’DAKİ DAYANIŞMAYI DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, “Bu soğuk kış günlerinde, komşularımızın sıcak bir içecekle ısınmasını sağlamak amacıyla bu tür etkinliklerimizi sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizle aramızdaki dayanışmayı daha da güçlendirmek için çalışıyoruz. Çorbalarımız, sadece bir içecek değil, aynı zamanda bir arada olmanın, yardımlaşmanın simgesidir” dedi.