Tuzla Belediyesi’nin ilk gündüz bakımevi açılıyor

Tuzla Belediyesi bünyesinde hayata geçirilen ilk gündüz bakımevi olan Ecz. Melahat Oğuzbeyi Gündüz Bakımevi, çarşamba günü düzenlenecek resmi törenle açılıyor. 36–69 ay aralığındaki çocuklara güvenli, sağlıklı ve nitelikli bir ortamda eğitim sunmayı hedefleyen tesis, toplam 155 öğrenci kapasitesiyle hizmet verecek.

Tuzla’da çalışan ailelerin hayatını kolaylaştırmak ve çocukların erken çocukluk dönemindeki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla faaliyete geçirilen gündüz bakımevinde; 8 etkinlik sınıfı ve 1 ortak oyun sınıfı olmak üzere toplam 9 sınıf alanı yer alıyor.

MEB MÜFREDATI VE YABANCI DİL EĞİTİMİ BİR ARADA

Çocukların bakım ve temel ihtiyaçlarının yanı sıra Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatına uygun bir eğitim programının uygulanacağı merkezde, miniklerin gelişimini çok yönlü desteklemek adına İngilizce ve spor eğitimleri de verilecek. 3 öğün beslenme hizmetinin sunulduğu bakımevinde, alanında deneyimli öğretmen kadrosu görev yapacak.

Hafta içi 08.30–17.00 saatleri arasında hizmet verecek olan bakımevinde, çalışan ebeveynlerin mesai saatleri gözetilerek sabah ve akşam yarımşar saatlik nöbet sistemi uygulanacak.

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"ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİNE VE AİLELERİMİZE YATIRIM YAPIYORUZ"

Tuzla Belediyesi'nin ilk gündüz bakımevini ilçeye kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirten Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, açılış öncesi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımızın güvenli, mutlu, özgür ve nitelikli bir ortamda büyümesi bizim en öncelikli görevimizdir. Ecz. Melahat Oğuzbeyi Gündüz Bakımevi ile hem evlatlarımıza modern ve donanımlı bir eğitim alanı sunuyor hem de özellikle çalışan annelerimizin üzerindeki yükü hafifletmeyi hedefliyoruz. MEB müfredatının yanı sıra İngilizce ve spor gibi branş dersleriyle desteklediğimiz bu merkezimiz, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ilk sağlam adımlarını atacağı yer olacak. Tuzlamıza ve tüm ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Ecz. Melahat Oğuzbeyi Gündüz Bakımevi'nin resmi açılışı, çarşamba günü gerçekleştirilecek.