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Türkiye-Fransa maçı öncesi önemli duyuru: Taraftara ücretsiz olacak!

Kocaeli'de A Milli Futbol Takımı'nın yarın Fransa ile oynayacağı maç öncesi ve sonrasında ulaşım hazırlıkları tamamlandı. Tramvaylar maç günü 18.00'den itibaren ücretsiz hizmet verecek, belirlenen otoparklardan Kocaeli Stadı'na ücretsiz ring seferleri düzenlenecek.

Türkiye-Fransa maçı öncesi önemli duyuru: Taraftara ücretsiz olacak!
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Türkiye-Fransa maçı öncesi önemli duyuru: Taraftara ücretsiz olacak!

Kocaeli'de A Milli Futbol Takımı'nın yarın Fransa ile oynayacağı maç öncesi ve sonrasında ulaşım hazırlıkları tamamlandı. Tramvaylar maç günü 18.00'den itibaren ücretsiz hizmet verecek, belirlenen otoparklardan Kocaeli Stadı'na ücretsiz ring seferleri düzenlenecek.

Türkiye-Fransa maçı öncesi önemli duyuru: Taraftara ücretsiz olacak!

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile Kocaeli Stadı'nda oynayacağı UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçı öncesinde ve sonrasında yaşanabilecek yoğunluğa karşı ulaşım hazırlıkları tamamlandı.

ÜCRETSİZ OLACAK

Kent genelinde ulaşımın güvenli, konforlu ve erişilebilir olması için tedbirler alındı. Bu kapsamda yarın saat 21.45'te başlayacak karşılaşma için saat 18.00'den itibaren tramvay ücretsiz hizmet verecek. Ayrıca, belirlenen ücretsiz otopark alanlarından Kocaeli Stadı'na otobüslerle ücretsiz ring seferleri düzenlenecek.

Türkiye-Fransa maçı öncesi önemli duyuru: Taraftara ücretsiz olacak!

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Kaynak:AA

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