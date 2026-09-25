Suudi Arabistan hareket geçti: Türkiye’ye acil çağrı! Mekke İttifakı bugün toplanıyor!

Suudi Arabistan, artan Husi tehdidine karşı Türkiye ve Pakistan genelkurmay başkanlarını Riyad'da acil toplantıya çağırdı. Genelkurmay Başkanı Bayraktatoğlu'nun Mekke İttifakı Toplantısı için bugün Suudi Arabistan'a gideceği duyuruldu.

Suudi Arabistan, Yemen'deki Husi saldırıları üzerine bölgesel savunma mekanizmalarını acil olarak devreye soktu.



Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan genelkurmay başkanlarının Riyad'da acil bir toplantı yapması kararlaştırıldı.



Üçlü zirvenin, ülkeler arasında daha önce imzalanan savunma anlaşması kapsamında gerçekleştirileceği bildirildi.

Genelkurmay Başkanı Bayraktatoğlu'nun, Mekke İttifakı toplantısında katılmak üzere Suudi Arabistan'a gideceği resmi olarak duyuruldu.



Askeri zirvenin odak noktasını, Mekke İttifakı Toplantısı çerçevesinde atılacak ortak güvenlik adımları ve Husi tehdidine karşı alınacak önlemler oluşturacak.

Son dakika haberi... Yemen'deki Husi saldırılarının bölgesel güvenliği tehdit etmesi üzerine Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan ile olan savunma anlaşması çerçevesinde kritik bir askeri diplomasi trafiği başlattı.

Artan güvenlik endişelerine karşı harekete geçildiğini belirten diplomatik kaynaklar, üç ülkenin genelkurmay başkanlarının Riyad'da acil koduyla bir araya geleceğini bildirdi. Bölgedeki istikrarı sağlamak amacıyla atılacak adımların, mevcut savunma anlaşmasının zemininde şekilleneceği kaydedildi.

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MEKKE İTTİFAKI İÇİN RİYAD'DA ACİL ZİRVE

Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Mekke İttifakı Toplantısı için hazırlıkların hızlandırıldığı aktarıldı. Yapılan resmi duyuruda, Genelkurmay Başkanı Bayraktatoğlu'nun söz konusu zirveye katılmak üzere bugün Suudi Arabistan'a gideceği açıklandı.

MASADA SUUDİ ARABİSTAN’A VERİLECEK DESTEK VAR

Savunma anlaşması kapsamında masaya yatırılacak eylem planlarının değerlendirileceği toplantıda, Husi saldırılarına karşı ortak hareket stratejisinin belirlenmesi bekleniyor.

Türkiye ve Pakistan'ın askeri kanattaki en üst düzey temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşecek olan bu zirve, bölgedeki güvenlik mimarisi açısından büyük önem taşıyor.

MEKKE ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASINDA KRİTİK HÜKÜM

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan, 7 Ağustos 2026’da Mekke’de Ortak Savunma Anlaşması imzaladı. Anlaşmanın temel hükümlerinden biri taraflardan birine yönelik saldırının diğer taraflara da yöneltilmiş kabul edilmesini öngörüyor.

Anlaşma kapsamında üç ülke arasında kolektif caydırıcılığın güçlendirilmesi askeri kabiliyetlerin geliştirilmesi ve savunma sanayisinde iş birliğinin artırılması hedefleniyor.

Üç ülkenin dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay başkanları da anlaşmanın uygulanmasına yönelik oluşturulan mekanizmalar kapsamında 31 Ağustos’ta İstanbul’da bir araya gelmişti.HUSİ

SALDIRILARI SONRASI RİYAD’DA ALARM

Son dönemde Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırıları yoğunlaşırken Riyad yönetimi altı balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Suudi Arabistan ayrıca Mekke, Cidde ve Yanbu gibi bölgelerde erken uyarı sistemlerini devreye aldı.

Husiler ise Suudi Arabistan’daki bazı hedeflere füze ve İHA saldırıları düzenlediklerini duyurdu. Yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları Suudi Arabistan’ın kendisini savunma hakkını desteklediklerini ve Mekke dahil sivil hedeflere yönelik saldırıları kınadıklarını bildirdi.

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