AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e sert çıkış: Hesap verecekleri günleri hissediyorlar...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının “insanlık ittifakı” adına yükselen bir vicdan bildirisi olduğunu söyledi. Çelik, İsrail yönetimini hedef alan ifadelerinde “hesap verme korkusu” vurgusu yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Cumhurbaşkanımızın her konuşmasından sonra, “soykırım şebekesi”nin mensupları hukuk önünde insanlığa karşı işledikleri suçlardan dolayı hesap verecekleri günleri daha çok hissediyorlar.

Çünkü Cumhurbaşkanımızın her konuşması “insanlık ittifakı” adına yükselen bir vicdan bildirisi oluyor. Soykırım şebekesinin tarih, vicdan ve hukuk önünde suçlu olduğunu gösteriyor.

Soykırım şebekesinin yaptığı her açıklama, insanlık düşmanı suçlarından dolayı hesap verme korkusundandır..."

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