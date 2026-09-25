BM kürsüsünde yuhalandı: Utanmadı bir de dünyayı tehdit etti!

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında çok sayıda ülke heyeti salonu terk etti. Boş salonda konuşmasını sürdüren Netanyahu, eline bir çağrı cihazı alarak dünyayı tehdit etti.

Gazze soykırımının faili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM Genel Kurul konuşması sırasında pek çok ülke temsilcisinin kendisini protesto ederek terk ettiği salona hitap etti.

Netanyahu, BM 81. Genel Kurulu'na hitap etmek için salona girdi ve kürsüye yöneldi.

Netanyahu'nun kürsüye çıkmasının ardından çok sayıda ülke heyeti, İsrail'in Gazze'deki soykırımı ve ateşkese rağmen saldırılarını sürdürmesine, işgal altındaki Batı Şeria'daki toprak gasplarına, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılara tepki göstermek amacıyla Genel Kurul salonunu terk etti.

Temsilciler ayağa kalkarak Genel Kurul'u terk ederken, salonda protesto sesleri yükseldi ve Netanyahu yuhalandı.

CİHAZLA TEHDİT ETTİ

Boş salonda konuşmasını sürdüren Netanyahu, eline bir çağrı cihazı alarak dünyayI tehdit etti ve “Çağrı cihazlarını hatırlıyor musunuz? Hizbullah kesinlikle hatırlıyor” dedi. Netanyahu'nun sözleri, 2024'te Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarının eş zamanlı patlatıldığı saldırılara gönderme olarak değerlendirildi.

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ÇAĞRI CİHAZLARI AYNI ANDA PATLAMIŞTI

17 Eylül 2024'te Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı binlerce çağrı cihazı eş zamanlı olarak patlamıştı. İlk gün gerçekleşen patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralanmıştı.

BİR GÜN SONRA TELSİZLER PATLADI

Çağrı cihazlarının patlamasından yalnızca bir gün sonra, 18 Eylül 2024'te Lübnan'ın farklı bölgelerinde bu kez telsizler ve başka iletişim cihazlarında patlamalar meydana geldi. İkinci saldırı dalgasında da çok sayıda kişi yaşamını yitirirken yüzlerce kişi yaralandı.

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