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Niyazi Güneri Pendik Mahalleleriyle Kucaklaşmaya Devam Ediyor

Yeni Parti Pendik Kurucu İlçe Başkanı ve İlçe Başkan Adayı Niyazi Güneri, ilçe genelindeki saha ve üye buluşmalarını aralıksız sürdürüyor.

Niyazi Güneri Pendik Mahalleleriyle Kucaklaşmaya Devam Ediyor
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Niyazi Güneri Pendik Mahalleleriyle Kucaklaşmaya Devam Ediyor

Yeni Parti Pendik Kurucu İlçe Başkanı ve İlçe Başkan Adayı Niyazi Güneri, ilçe genelindeki saha ve üye buluşmalarını aralıksız sürdürüyor.

Güneri, 20 Eylül Pazar günü Kurtköy, Şeyhli, Ramazanoğlu ve Sanayi Mahalleleri üyeleriyle Ardahan İl Derneği’nde düzenlenen programda bir araya geldi.

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Geniş bir katılımın gerçekleştiği buluşmada; partinin yereldeki teşkilatlanma çalışmaları, mahallelerin öncelikli gündemleri ve önümüzdeki döneme ilişkin yürütülecek stratejik adımlar kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.

Toplantıda üyelerin görüş, öneri ve taleplerini de dinleyen Niyazi Güneri, birlik ve beraberlik ruhuyla Pendik’in her noktasına ulaşacaklarını vurguladı. Samimi bir sohbet ortamında geçen buluşma, karşılıklı istişarelerin ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Yeni Parti Pendik İlçe Teşkilatı’nın mahalle buluşmalarına önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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