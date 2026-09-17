Niyazi Güneri'den Kongre Öncesi Birlik Mesajı

Yeni Parti Pendik İlçe Kurucu Başkanı Niyazi Güneri, kongre öncesi adaylığından kayyum sürecine kadar gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yeni Parti Pendik Kurucu İlçe Başkanı Niyazi Güneri, 26 Eylül’de Pendik Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirilecek ilçe başkanlığı seçimi öncesinde yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi. Güneri; adaylık sürecinden Pendik’teki hedeflerine, CHP’den ayrılış ve devir sürecinden kayyum tartışmalarına kadar birçok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Toplantıya Yeni Parti Pendik İlçe Başkan Yardımcıları Nurhan Yalçın, Mustafa Kılıç, Ahmet Temmuz Budak ve Av. Sinan İçin ile Gençlik Kolları’ndan Gülbahar Sevim Durak da katıldı.

“26 EYLÜL’DE TÜM ÜYELERİMİZ İLÇE BAŞKANINI SEÇECEK”

Kısa süre önce delege seçimlerini tamamladıklarını belirten Niyazi Güneri, 26 Eylül’de Pendik Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) yapılacak ilçe başkanlığı seçiminde yeniden aday olduğunu açıkladı.

Pendik genelinde 4 bin 500 üyeye ulaştıklarını, bunlardan yaklaşık 3 bin 500’ünün yaklaşan seçimde oy kullanma hakkına sahip olduğunu ifade eden Güneri, “26’sında tüm üyelerimiz ilçe başkanını seçecek” dedi.

Seçimde başka bir adayın da yarışacağını hatırlatan Güneri, sürecin birlik ve beraberlik içerisinde yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak, “Aslolan partimizin, üyelerimizin ve delegelerimizin iradesidir. Sandıktan çıkan sonuç ne olursa olsun, örgütümüzün en doğru ismi seçeceğine inancım tamdır” ifadelerini kullandı.

“1983’TEN BERİ PENDİK’TEYİM”

Pendik’le bağının uzun yıllara dayandığını anlatan Güneri, son 2,5 yılda yoğun bir siyasi çalışma yürüttüğünü belirtti.

Güneri, “1983’ten beri Pendik’teyim. 2,5 yıldır dur durak bilmeden; mitinglerde, adliyede, Silivri’de, belediye önündeki direnişlerde mücadelemizi sürdürdük. Şimdi yeniden kongre sürecindeyiz. ‘Yoruldun mu?’ derseniz; yoğun çalıştım ama yorulmadım” dedi.

Haberin Devamı

Ülkenin içinden geçtiği siyasi ve ekonomik süreçte kenarda duramayacağını ifade eden Güneri, siyasette sorumluluk almaktan kaçınmayacağını ve çalışmalarını aynı kararlılıkla sürdüreceğini söyledi.

“PENDİK’TE BİRİNCİ PARTİ OLMAK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ”

Partinin halkın talebi ve desteğiyle kurulduğunu ifade eden Güneri, partisinin kamuoyundaki karşılığına ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Yeni Parti’nin oy oranının yüzde 34-35 bandında olduğunu ve Türkiye genelinde birinci parti konumuna geldiğini söyleyen Güneri, aynı başarıyı Pendik’te de yakalamayı hedeflediklerini belirtti.

Güneri, “Pendik’te birinci parti olmak için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.

YENİ DÖNEM İÇİN ARAÇ SÖZÜ

Yeni dönem hedeflerine ilişkin açıklamalarda da bulunan Niyazi Güneri, teşkilatın kurumsal imkânlarını güçlendirmek istediklerini söyledi. Güneri, yeniden seçilmesi halinde Pendik İlçe Başkanlığı’nın çalışmalarında kullanılmak üzere partiye yeni bir araç kazandırma sözü verdi.

KAYYUM SÜRECİNE İLİŞKİN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Gündemdeki siyasi gelişmeler ile CHP’de yaşanan yönetim tartışmaları ve kayyum sürecine de değinen Güneri, İstanbul İl Başkanlığı ve Genel Merkez’de yaşananlara tepki gösterdi.

Kayyumun göreve gelmesinin ardından İstanbul İl Başkanlığı’na 5 bin polisle girildiğini söyleyen Güneri, Genel Merkez’de de benzer şekilde güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaşıldığını ifade etti. Güneri, parti binalarında yaşanan bu süreci eleştirerek siyasi iradenin demokratik yollarla ve sandıkta belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Kayyum yönetiminin görevden aldığı ilk ilçe yönetimleri arasında Pendik’in de bulunduğunu belirten Güneri, CHP Pendik İlçe Başkanlığı’nın devir sürecine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

“BİR KALEM DAHİ ALINMADI, KASADA PARA BIRAKILDI”

CHP Pendik İlçe Başkanlığı’nın devri sırasında yaşananlara ilişkin konuşan Güneri, ilçe binasından herhangi bir eşyanın alınmadığını özellikle vurguladı.

Güneri, “İlçe başkanlığından bir kalem dahi alınmadı. Hatta kasada para bırakılarak ilçe başkanlığı teslim edildi” dedi.

Devir sürecinde bazı gençlerin ilçe başkanlığında yaşadığı gerginliğe de açıklık getiren Güneri, olayın kendi bilgisi ve yönlendirmesi dışında gerçekleştiğini özellikle belirtti.

Gençlerin o dönemde yaşanan gelişmelerden ve sürecin yarattığı atmosferden etkilendiğini ifade eden Güneri, olaydan haberdar olduktan sonra gençlerle görüştüğünü ve yapılan davranışın yanlış olduğunu kendilerine söylediğini aktardı.

Güneri, “Gençlerin yaşadıkları sürecin etkisiyle, benim bilgim dışında bir gerginlik yaşandı” diyerek yaşananların kendi talimatıyla gerçekleşmediğinin altını çizdi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere de değinen Güneri, yaşananların Yeni Parti kurulmadan önceki siyasi sürecin bir sonucu olduğunu savundu. CHP’nin bilinçli şekilde bölünmeye çalışıldığını düşündüğünü ifade eden Güneri, gençlerin tepkisini de İstanbul İl Başkanlığı’nda daha önce yaşanan gelişmelerin ardından oluşan atmosferle ilişkilendirdi.

“SANDIKTAN ÇIKACAK İRADEYE SAYGI DUYACAĞIZ”

26 Eylül’deki seçim öncesinde birlik ve demokrasi mesajı veren Niyazi Güneri, parti içindeki yarışın demokratik zeminde sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Başka bir adayın da yarışacağı seçimde son sözü üyelerin söyleyeceğine dikkat çeken Güneri, sandıktan çıkacak sonuca saygı duyacaklarını ifade etti.

Güneri, yeni dönemde daha güçlü bir örgüt yapısıyla sahada çalışmaya devam edeceklerini ve Pendik’te partilerini birinci parti konumuna taşımak için mücadele edeceklerini belirtti.

Toplantı, basın mensuplarının sorularının yanıtlanmasının ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.