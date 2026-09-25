Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon: 33 kişi gözaltına alındı!
Son dakika haberi... Adalet Bakanı Akın Gürlek: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 16 ilde başlatılan operasyonla 33 kişi gözaltına alındı...
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Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon: 33 kişi gözaltına alındı!
Son dakika haberi... Adalet Bakanı Akın Gürlek: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 16 ilde başlatılan operasyonla 33 kişi gözaltına alındı...
Bakan Gürlek: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında, 16 ilde başlatılan operasyonla 33 kişi gözaltına alınırken 4 firarinin ise arandığını açıkladı...
Detaylar birazdan...
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