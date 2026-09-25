  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon: 33 kişi gözaltına alındı!

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon: 33 kişi gözaltına alındı!

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Akın Gürlek: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 16 ilde başlatılan operasyonla 33 kişi gözaltına alındı...

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon: 33 kişi gözaltına alındı!
Yayınlanma:

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon: 33 kişi gözaltına alındı!

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Akın Gürlek: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 16 ilde başlatılan operasyonla 33 kişi gözaltına alındı...

Bakan Gürlek: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında, 16 ilde başlatılan operasyonla 33 kişi gözaltına alınırken 4 firarinin ise arandığını açıkladı...

Detaylar birazdan...

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Katılımevim ve Birevim'in Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devri için gerekli başvurular yapıldı
Katılımevim ve Birevim'in Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devri için gerekli başvurular yapıldı
Suudi Arabistan hareket geçti: Türkiye’ye acil çağrı! Mekke İttifakı bugün toplanıyor!
Suudi Arabistan hareket geçti: Türkiye’ye acil çağrı! Mekke İttifakı bugün toplanıyor!
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e sert çıkış: Hesap verecekleri günleri hissediyorlar
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e sert çıkış: Hesap verecekleri günleri hissediyorlar
Türkiye-Fransa maçı öncesi önemli duyuru: Taraftara ücretsiz olacak!
Türkiye-Fransa maçı öncesi önemli duyuru: Taraftara ücretsiz olacak!
13. Yargı Paketinde neler var? Nafaka, sosyal medya kullanımı daha neler neler... İşte detaylar...
13. Yargı Paketinde neler var? Nafaka, sosyal medya kullanımı daha neler neler... İşte detaylar...
5 polis saya saya bitiremedi: Gözaltına alınan AK Partili eski başkanın evinden çıkanlar 'pes' dedirtti!
5 polis saya saya bitiremedi: Gözaltına alınan AK Partili eski başkanın evinden çıkanlar 'pes' dedirtti!
Adalet Bakanı Akın Gürlek talimat verdi: Adliyelerde dezenformasyon ve siber suçlarla mücadele büroları kuruluyor!
Adalet Bakanı Akın Gürlek talimat verdi: Adliyelerde dezenformasyon ve siber suçlarla mücadele büroları kuruluyor!