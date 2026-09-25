Erken seçim sorusuna, Numan Kurtulmuş bakın ne dedi?

Ankara’da “28. Dönem 4. Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısı”nda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Erken seçim kararı beklemiyorum. Erken seçim tartışmalarının yeri ve zamanı değildir. Seçim zamanında yapılacaktır" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara’da “28. Dönem 4. Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısı”nda basın mensupları ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, Meclis'in açılmasıyla izleme komisyonunun hızlı bir şekilde kurulacağını belirterek, "Örgütün fesih ve silahsızlanma sürecinin ilan edilmesi ile birlikte bu yasa uygulamaya konulacak. Birinci sigorta budur" dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Kurtulmuş, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Terörsüz Türkiye yolunun inşa edilmesidir. Terörden tamamen kurtulmuş bir Türkiye'yi göreceğiz. Terörsüz Türkiye temenni değildir yavaş yavaş ete kemiğe bürünüyor. Terörsüz Türkiye sahaya yansıyor. Irak ve Suriye'deki gelişmeler bunun kanıtıdır.

Meclis'e 3 tane sorumluluk düşüyor. Konunun takibini en ciddi şekilde gerçekleştirmek, Hukuk ölçüsü içerisinde bu sürecin izlenmesi ve ihtiyaç halinde yeni düzenlemelerin yapılması gerçekleşmesidir. Büyük bir titizlikle çalışıldı. Bu yasa büyük bir destekle gerçekleştirildi. Örgütün fesih ve silahsızlanma sürecinin ilan edilmesi ile birlikte bu yasa uygulamaya konulacak. Birinci sigorta budur."

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MECLİS'İN ÇALIŞMALARI

"Millet adına bu süreçleri takip edecek TBMM bünyesinde oluşturulacak İzleme Komisyonu. Sürecin garantisi olacak" diyen TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Soru önergelerinin 627'si cevaplandırılmıştır. Milletvekillerimizi sorularının vaktinde cevaplanmasını öneriyoruz. TBMM, Filistin ve Gazze meselesini tespit etmek ve ilan etmek açısından en etkili parlamentosudur" açıklamasını yaptı.

FON KRİZİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Kurtulmuş, son günlerdeki fon kriziyle ilgili ise şu açıklamayı yaptı:

"Bunun üzerine sonuna kadar gidilmelidir. Kime uzanıyor, kimin bir kusuru varsa bunlar ortaya çıkarılmalıdır."

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARINA NOKTAYI KOYDU

Meclis Başkanı Kurtulmuş, erken seçim tartışmalarıyla ilgili ise şu açıklamayı yaptı.

"Erken seçim kararı beklemiyorum. Erken seçim tartışmalarının yeri ve zamanı değildir. Seçim zamanında yapılacaktır."

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